Белорусам могут разрешить зарабатывать пенсии в странах ЕАЭС. Какие новшества хотят ввести

В ЕАЭС почти согласовали договор по пенсиям трудовых мигрантов. Документ намерены рассмотреть на ближайшем Совете ЕЭК. FINANCE.TUT.BY разбирался, что изменится для трудовых мигрантов, если договор будет согласован, и чем эта договоренность выгодна для Беларуси.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

О чем договариваются в ЕАЭС по пенсиям?

Договором по пенсиям трудовых мигрантов предусмотрено, что гражданам ЕАЭС, которые работают в одной из стран союза, будут начисляться и выплачиваться пенсии на тех же условиях, что и жителям того государства, на территории которого они трудились. К примеру, белорусу, который отправился на заработки в Казахстан, будут учитывать стаж работы в этой стране. При этом пенсия за это время работы ему будет начисляться в этой стране (деньги также будут выплачиваться из пенсионного фонда этой страны за этот период). И не имеет значения, в какой из стран он будет проживать на заслуженном отдыхе — в Беларуси, Казахстане или другой стране ЕАЭС.

Но есть немаловажный нюанс. Чтобы учитывался стаж работы трудового мигранта на территории одной из стран ЕАЭС, нужно отработать там не меньше 12 полных месяцев. И воспользоваться пенсионными новшествами смогут только те, кто трудится легально.

При этом действие договора не будет распространяться на трудовой стаж, который мигранты получили до подписания этого документа. То есть трудовые мигранты, которые легально трудятся сейчас в странах ЕАЭС, заинтересованы в скорейшем подписании документа.

В Минтруда раньше поясняли , что в проектом договора предусмотрен принцип пропорциональности: каждая из стран союза принимает на себя ответственность по финансированию будущих пенсий трудящихся-мигрантов за периоды работы на своей территории, как если бы эти граждане проживали в стране трудоустройства.

— При возвращении мигрантов на родину расходы на пенсии за «зарубежный» стаж остаются за странами, в которых велась трудовая деятельность (с уплатой пенсионных взносов), и не возлагаются на страну проживания пенсионера. В то же время трудящимся предоставляется право на получение пенсионных выплат от каждого из государств, на экономику которых они работали, — отмечали в ведомстве.

Почему так долго пытаются договорить по пенсиям?

Обсуждать договор по пенсиям трудовых мигрантов начали еще в 2015 году. Но из-за того что пенсионные системы стран, которые входят в союз, заметно отличаются, обсуждение и согласование затянулось. Договор планировали подписать в 2018 году, но не получилось. Одним из вопросов, который «тормозил» подписание, было исчисление индивидуального пенсионного коэффициента в России.

Входящие в союз страны согласовали проект документа еще в январе, теперь его намерены рассмотреть на ближайшем Совете ЕЭК.

А стаж работы белорусов в России сейчас разве не учитывается?

С Россией у нашей страны заключены договоры, по которым пенсии выплачиваются по пропорциональному принципу: назначение и выплата пенсий производится государством, на территории которого приобретен стаж, в том числе в период СССР. А при переселении пенсионера с территории одного государства на территорию другого пенсию продолжает выплачивать государство, которое ее назначило.

— Вопросы пенсионного обеспечения граждан Беларуси и России, которые работают и проживают на территориях этих государств, регулируются договором о сотрудничестве в области социального обеспечения. Каждое государство назначает пенсию за стаж работы на его территории после 12 марта 1992 года. При этом время работы на территории СССР учитывается государством проживания пенсионера, — поясняли ранее в Минтруда.

Все базовые позиции проекта по пенсиям трудовых мигрантов (в том числе об уплате взносов в пенсионный фонд государства трудоустройства) сейчас уже действуют в рамках договора с Россией о сотрудничестве в области соцобеспечения (вступил в силу 29 марта 2007 года). «То есть они оправданы и выверены более чем десятилетней практикой белорусско-российских взаимоотношений в области совместного пенсионирования граждан», — поясняли в Минтруда.

В странах ЕАЭС разный возраст выхода на пенсию. Будут ли унифицировать пенсионные системы?

Жители Беларуси, России, Казахстане, Киргизии и Армении сейчас в разном возрасте выходят на пенсию. Так, в Беларуси мужчины сейчас могут уходить на заслуженный отдых в 61 года 6 месяцев, а женщины — в 56 лет 6 месяцев (к 2022 году — в 63 года и 58 лет соответственно). А в России сейчас пенсионный возраст составляет 60 лет 6 месяцев для мужчин и 55 лет 6 месяцев для женщин (в 2028 году — в 65 лет и 60 лет соответственно).

В Казахстане женщины сейчас могут выходить на пенсию в 59 лет, а мужчины — в 63 года. К 2027 году пенсионный возраст намерены уровнять — до 63 лет.

Но соглашение не предусматривает унификацию пенсионного законодательства стран-участниц ЕАЭС, а регулирует отношения в сфере пенсионного обеспечения, в том числе в части равных пенсионных прав гражданам этих государств, поясняют в Едином накопительном пенсионном фонде Казахстана.

В январе этого года министр труда Беларуси Ирина Костевич, отвечая на вопрос, возможна ли унификация пенсионного возраста в странах ЕАЭС, отметила :

— Достаточно чувствительный вопрос. Да, мы сейчас действительно вышли на разный возраст общеустановленного выхода на пенсию. Но прежде всего когда любая страна определяет свой пенсионный возраст, это должно зависеть от той демографической ситуации, которая складывается в конкретной стране, — уточнила Ирина Костевич. — Если смотреть страны Европы, то там возраст единый выхода на пенсию для мужчины и для женщины. Поэтому должно ли это быть одинаково как в России, как в Казахстане, как в Беларуси… Может быть, мы придем к этому и тоже будем двигаться.

Однако в этом вопросе, убеждена Ирина Костевич, нужно смотреть «не в рамках единого пространства и с учетом единого рынка труда, а прежде всего надо смотреть на свою демографическую ситуацию, на продолжительность жизни».

О плюсах и минусах договора

«Плюсы, конечно, от подписания соглашения будут. Это продолжение формирования единого общего рынка труда, который предусматривает возможность работы на территории стран ЕАЭС, — считает доктор экономических наук, главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте Казахстана Вячеслав Додонов. — Разумеется, вопрос свободного перетока пенсий тоже должен быть решен. Пенсионные модели во всех странах ЕАЭС разные, так что вопрос обеспечения равных прав всем трудящимся союза можно обсуждать еще несколько лет».

Ранее заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Анастасия Боброва отмечала , что в договоре о пенсионном обеспечении трудящихся государств есть минусы для Беларуси.

— Работа по определенной специальности, на определенной должности или в определенных условиях труда в одной стране ЕАЭС и аналогичные периоды стажа не будут суммироваться. Это может лишить наших соотечественников законно заработанных надбавок к пенсии, — поясняла эксперт.

По мнению Анастасии Бобровой, в договоре усматривается «дискриминация по отношению к лицам, всю жизнь отработавшим в одной стране». Документ также, считает эксперт, «спровоцируют дальнейший отток трудовых ресурсов из Беларуси в Россию в расчете заработать пенсию». По статистике, зарплаты и пенсии в России выше, чем в Беларуси.