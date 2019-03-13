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Белорусам могут разрешить зарабатывать пенсии в странах ЕАЭС. Какие новшества хотят ввести
В ЕАЭС почти согласовали
О чем договариваются в ЕАЭС по пенсиям?
Договором по пенсиям трудовых мигрантов предусмотрено, что гражданам ЕАЭС, которые работают в одной из стран союза, будут начисляться и выплачиваться пенсии на тех же условиях, что и жителям того государства, на территории которого они трудились. К примеру, белорусу, который отправился на заработки в Казахстан, будут учитывать стаж работы в этой стране. При этом пенсия за это время работы ему будет начисляться в этой стране (деньги также будут выплачиваться из пенсионного фонда этой страны за этот период). И не имеет значения, в какой из стран он будет проживать на заслуженном отдыхе — в Беларуси, Казахстане или другой стране ЕАЭС.
Но есть немаловажный нюанс. Чтобы учитывался стаж работы трудового мигранта на территории одной из стран ЕАЭС, нужно отработать там не меньше 12 полных месяцев. И воспользоваться пенсионными новшествами смогут только те, кто трудится легально.
При этом действие договора не будет распространяться на трудовой стаж, который мигранты получили до подписания этого документа. То есть трудовые мигранты, которые легально трудятся сейчас в странах ЕАЭС, заинтересованы в скорейшем подписании документа.
В Минтруда раньше
— При возвращении мигрантов на родину расходы на пенсии за «зарубежный» стаж остаются за странами, в которых велась трудовая деятельность (с уплатой пенсионных взносов), и не возлагаются на страну проживания пенсионера. В то же время трудящимся предоставляется право на получение пенсионных выплат от каждого из государств, на экономику которых они работали, — отмечали в ведомстве.
Почему так долго пытаются договорить по пенсиям?
Обсуждать договор по пенсиям трудовых мигрантов начали еще в 2015 году. Но из-за того что пенсионные системы стран, которые входят в союз, заметно отличаются, обсуждение и согласование затянулось. Договор
Входящие в союз страны согласовали проект документа еще в январе, теперь его намерены рассмотреть на ближайшем Совете ЕЭК.
А стаж работы белорусов в России сейчас разве не учитывается?
С Россией у нашей страны
— Вопросы пенсионного обеспечения граждан Беларуси и России, которые работают и проживают на территориях этих государств, регулируются
Все базовые позиции проекта по пенсиям трудовых мигрантов (в том числе об уплате взносов в пенсионный фонд государства трудоустройства) сейчас уже действуют в рамках договора с Россией о сотрудничестве в области соцобеспечения (вступил в силу 29 марта 2007 года). «То есть они оправданы и выверены более чем десятилетней практикой белорусско-российских взаимоотношений в области совместного пенсионирования граждан», —
В странах ЕАЭС разный возраст выхода на пенсию. Будут ли унифицировать пенсионные системы?
Жители Беларуси, России, Казахстане, Киргизии и Армении сейчас в разном возрасте выходят на пенсию. Так, в Беларуси мужчины сейчас
В Казахстане женщины сейчас могут выходить на пенсию в 59 лет, а мужчины — в 63 года. К 2027 году пенсионный возраст намерены уровнять — до 63 лет.
Но соглашение не предусматривает унификацию пенсионного законодательства стран-участниц ЕАЭС, а регулирует отношения в сфере пенсионного обеспечения, в том числе в части равных пенсионных прав гражданам этих государств,
В январе этого года министр труда Беларуси Ирина Костевич, отвечая на вопрос, возможна ли унификация пенсионного возраста в странах ЕАЭС,
— Достаточно чувствительный вопрос. Да, мы сейчас действительно вышли на разный возраст общеустановленного выхода на пенсию. Но прежде всего когда любая страна определяет свой пенсионный возраст, это должно зависеть от той демографической ситуации, которая складывается в конкретной стране, — уточнила Ирина Костевич. — Если смотреть страны Европы, то там возраст единый выхода на пенсию для мужчины и для женщины. Поэтому должно ли это быть одинаково как в России, как в Казахстане, как в Беларуси… Может быть, мы придем к этому и тоже будем двигаться.
Однако в этом вопросе, убеждена Ирина Костевич, нужно смотреть «не в рамках единого пространства и с учетом единого рынка труда, а прежде всего надо смотреть на свою демографическую ситуацию, на продолжительность жизни».
О плюсах и минусах договора
«Плюсы, конечно, от подписания соглашения будут. Это продолжение формирования единого общего рынка труда, который предусматривает возможность работы на территории стран ЕАЭС, —
Ранее заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Анастасия Боброва
— Работа по определенной специальности, на определенной должности или в определенных условиях труда в одной стране ЕАЭС и аналогичные периоды стажа не будут суммироваться. Это может лишить наших соотечественников законно заработанных надбавок к пенсии, — поясняла эксперт.
По мнению Анастасии Бобровой, в договоре усматривается «дискриминация по отношению к лицам, всю жизнь отработавшим в одной стране». Документ также, считает эксперт, «спровоцируют дальнейший отток трудовых ресурсов из Беларуси в Россию в расчете заработать пенсию». По статистике,
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FINANCE.TUT.BY разбирался, какие изменения предполагает договор в ЕАЭС по пенсиям трудовых мигрантов, чем он полезен и невыгоден для Беларуси.
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