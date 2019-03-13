Грядущие президентские и парламентские выборы должны пройти как праздник, такое поручение главе АП Наталье Кочановой в четверг озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белорусский лидер в четверг встретился с главой своей Администрации. Среди обсуждаемых тем — обращения граждан, подготовка к ежегодному посланию и грядущие выборы.

Как заявил на встрече с Кочановой президент, предстоящие два года не должны ввергнуть страну в какие-то потрясения, а сами выборы, и одни, и другие, должны пройти как праздник.

«Но к этому надо подготовиться. В ЦИК всего ничего человек. Поэтому это ляжет на плечи власти, а здесь, наверху, — Администрации президента. Правительство на эти вопросы отвлекать ни в коем случае нельзя. Пусть занимается экономикой. Это главное», — отметил Лукашенко, его слова привела БелТА.

По словам президента, скрывать этого нельзя, и власти должны готовиться к выборам: и президентским, и парламентским.

Не надо этого скрывать, мы должны готовиться к выборам и президентским, и парламентским, — сказал Лукашенко.

Сроки полномочий и парламента, и президента истекают в 2020 году. Центризбирком республики предлагает «разнести» выборы. Как заявляла руководитель ЦИК Беларуси, предпочтительная дата проведения избирательной кампании — 1 декабря 2019 года, однако не уточняла, какую. Окончательные даты выборов пока не определены.