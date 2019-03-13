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БУТБ увеличила объем сделок на 44 процента в январе-феврале

14.03.2019 16:59 — Разное | Ежедневник  
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БУТБ увеличила объем сделок на 44 процента в январе-феврале

Сумма сделок в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" в январе-феврале достигла 772 млн рублей, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщила пресс-служба БУТБ, наибольший удельный вес в биржевом товарообороте пришелся на секцию лесопродукции, в которой с начала года совершено более 11 тыс. сделок на сумму 361 млн рублей. Тем самым показатель 2018 года превышен на 63% по количеству сделок и в два раза - по их сумме.

Лидерами продаж на внутреннем рынке являются также круглые лесоматериалы и услуги по заготовке древесины и проведению лесохозяйственных мероприятий, а на внешнем - пиломатериалы и щепа. Так, объем реализации кругляка отечественным деревообработчикам составил 119 млн рублей, или плюс 83% к январю-февралю 2018 года. Также в 2,3 раза (до 41 млн рублей) выросли продажи услуг по лесозаготовке, строительству лесных дорог и лесовосстановлению.

Положительную динамику продемонстрировала и сумма сделок с бумажной продукцией, которая, прибавив 3% к результату прошлого года, составила 5,7 млн рублей. Что касается экспортных биржевых торгов лесопродукцией, то самой востребованной группой товаров стали пиломатериалы, обеспечившие 156 млн рублей товарооборота, что на 81% больше, чем за первые два месяца 2018 года. В то же время по темпам роста самый лучший результат показала щепа и древесные отходы - в 7,5 раза (до 28 млн рублей).

На второе место по сумме биржевых сделок сместилась секция металлопродукции, выполняющая функцию снабжения сырьем белорусских предприятий. По итогам января-февраля товарооборот по данной секции достиг 209 млн рублей, что на 3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Отрицательная динамика обусловлена снижением продаж угля на внутреннем рынке, а также ограничением квоты на экспорт лома и отходов черных и цветных металлов, что привело к сокращению объема их реализации.

Вместе с тем по другим товарным группам наблюдался уверенный рост показателей. Так реализация черных металлов и изделий из них для нужд реального сектора экономики увеличилась на 8%, составив 164 млн рублей. Кроме того, на 29% (до 13 млн рублей) приросли продажи цветных металлов, изделий из них и лома, в то время как сумма сделок с кабельно-проводниковой продукцией преодолела отметку 10 млн рублей, добавив 4% к прошлогоднему результату.

Секция сельхозпродукции БУТБ также завершила отчетный период в плюсе, обеспечив увеличение общей суммы сделок на 41% - до 137 млн рублей. На этот раз роль товаров-локомотивов взяли на себя шроты масличных, сухое молоко и сыры сычужные, поставляемые на внутренний рынок.

По итогам января-февраля продажи шрота выросли на 23% (до 45 млн рублей), реализация сухого молока увеличилась почти в 40 раз (до 24 млн рублей), а сумма сделок с сычужными сырами превысила показатель 2018 года в 19,5 раза, достигнув 14 млн рублей. Белорусские участники торгов также активно закупали мясо, совершив 126 сделок на 5,1 млн рублей, и сливочное масло - 15 сделок на 5,2 млн рублей. При этом одна из самых ликвидных групп товаров - злаковые и кормовые добавки - несколько сдала позиции: сумма сделок по этому товарному направлению сократилась на 11% к январю-февралю 2018 года (до 25 млн рублей). На внешнем рынке наибольшим спросом пользовались сливочное масло и сухое молоко. Так, сумма экспортных сделок по маслу составила 7,5 млн рублей, или на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сухого молока реализовано на 2,3 млн рублей (на 33% меньше). Помимо этого, отрицательный тренд затронул мясо, а также ржаную и пшеничную муку: по мясу снижение составило 62%, а по муке - 34%.

Секция промышленных и потребительских товаров продолжает демонстрировать высокие показатели роста. За отчетный период товарооборот этой электронной торговой площадки увеличился на 53% и по состоянию на 1 марта составил 65 млн рублей. Как и ранее, наибольшим спросом у участников биржевых торгов пользовались строительные материалы, технологическое оборудование, механизмы и комплектующие.

 
 
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Сумма сделок в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" в январе-феврале достигла 772 млн рублей, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
 
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