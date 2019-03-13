Вышел новый трейлер фильма «Мстители: Финал». В нем появилась Капитан Марвел

Marvel выпустила новый трейлер фильма «Мстители: Финал». Ролик наполовину состоит из отрывков предыдущих картин киновселенной: «Железного человека», «Капитана Америка» и «Войны бесконечности». В нем также появляется супергероиня Капитан Марвел. Она, как ожидается, поможет Мстителям победить злодея Таноса, уничтожившего половину Вселенной в предыдущей части. Об этом пишет Meduza.

Напомним, сейчас в прокатете идет фильм «Капитан Марвел» . Подобрать удобный сеанс и купить билет можно на AFISHA.TUT.BY.

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9 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на Фестиваль гигантских китайских фонарей в ботаническом саду. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 15 марта.