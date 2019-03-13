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Вышел новый трейлер фильма «Мстители: Финал». В нем появилась Капитан Марвел
Marvel выпустила новый трейлер фильма «Мстители: Финал». Ролик наполовину состоит из отрывков предыдущих картин киновселенной: «Железного человека», «Капитана Америка» и «Войны бесконечности». В нем также появляется супергероиня Капитан Марвел. Она, как ожидается, поможет Мстителям победить злодея Таноса, уничтожившего половину Вселенной в предыдущей части. Об этом
Напомним, сейчас в прокатете идет
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9 марта в приложении «Афиша TUT.BY»
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Marvel выпустила новый трейлер фильма «Мстители: Финал». Ролик наполовину состоит из отрывков предыдущих картин киновселенной: «Железного человека», «Капитана...
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