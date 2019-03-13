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Шейман отчитался Лукашенко об "успехах" в Африке и прибыли Управделами

14.03.2019 16:29 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко принял с докладом своего управделами Виктора Шеймана.

Одной из главных тем встречи стало развитие сотрудничества Беларуси со странами Африки. 

"Мы договаривались, что вы побудете в ряде стран, с которыми мы пытаемся сотрудничать и у нас завязались добрые отношения. Чтобы понимать (тут скрывать нечего), на какие государства в Африке нам опираться для выстраивания отношений на дальней дуге. Вы больше, чем кто-либо, этим занимались. Что вы можете предложить в связи с этим, на кого будем опираться, с кем будем сотрудничать?" - задал вопрос Лукашенко.

Виктор Шейман, который по поручению Лукашенко совершил ряд поездок по странам Африки, доложил ему о перспективных направлениях работы на данном континенте. Это, в частности, добыча полезных ископаемых, строительство, энергетика, сельскохозяйственная отрасль, транспорт и логистика, подготовка кадров.

Речь на встрече шла о конкретных странах, где Беларусь планирует присутствовать по обозначенным направлениям. В настоящее время начинается активная работа по югу Африки - в таких государствах, как Зимбабве, Замбия, Мозамбик. 


Второй ряд вопросов касался работы Управления делами президента, подчиненных предприятий и организаций. Александр Лукашенко отметил, что это огромная структура, которая включает в себя самые различные направления деятельности - от народных художественных промыслов до сельскохозяйственных предприятий и национальных парков. 

"Если есть проблемы, их надо сейчас обозначить и решить в течение года", - сказал Лукашенко.

В связи с этим он напомнил, что предстоящие два года будут экзаменом для всей вертикали. "Экзамены сдаем все, в том числе и вы", - подчеркнул он.

 
 
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Александр Лукашенко принял с докладом своего управделами Виктора Шеймана.
 
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