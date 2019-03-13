Минчанин похитил у жены $16 тыс. и собирался покинуть страну

Минчанин похитил у жены $16 тыс., ранее судимого мужчину задержала милиция. Об этом сообщила официальный представитель Партизанского РУВД Минска Лилиана ЖИЛЕНКОВА.

Минчанка обратилась в Партизанское РУВД столицы с заявлением о пропаже денег из квартиры. Правоохранители выяснили, что украл их муж заявительницы. "63-летний мужчина недавно освободился из мест лишения свободы. Приехав домой к жене, он узнал, что она получила крупную сумму в наследство. Мужчина дождался, пока супруга уйдет из дома, нашел $16 тыс., собрал свои вещи и отправился в сторону вокзала. Там он впоследствии и был задержан оперативниками", - рассказала Лилиана Жиленкова.

Как пояснил задержанный, он собирался уехать в Москву к родственникам. Деньги же хотел потратить на "красивую жизнь".

Материал проверки передан в Партизанский (г.Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям мужчины.