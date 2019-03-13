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Минчанин похитил у жены $16 тыс. и собирался покинуть страну

14.03.2019 17:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Минчанин похитил у жены тыс. и собирался покинуть страну
БЕЛТА

Минчанин похитил у жены $16 тыс., ранее судимого мужчину задержала милиция. Об этом сообщила официальный представитель Партизанского РУВД Минска Лилиана ЖИЛЕНКОВА.

Минчанка обратилась в Партизанское РУВД столицы с заявлением о пропаже денег из квартиры. Правоохранители выяснили, что украл их муж заявительницы. "63-летний мужчина недавно освободился из мест лишения свободы. Приехав домой к жене, он узнал, что она получила крупную сумму в наследство. Мужчина дождался, пока супруга уйдет из дома, нашел $16 тыс., собрал свои вещи и отправился в сторону вокзала. Там он впоследствии и был задержан оперативниками", - рассказала Лилиана Жиленкова.

Как пояснил задержанный, он собирался уехать в Москву к родственникам. Деньги же хотел потратить на "красивую жизнь".

Материал проверки передан в Партизанский (г.Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям мужчины.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Как пояснил задержанный, он собирался уехать в Москву к родственникам. Деньги же хотел потратить на "красивую жизнь".
 
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