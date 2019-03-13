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Горские школьники получили первые паспорта: фото + видео
14.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Сегодня, в День Конституции, в Горской средней школе прошел информационный час в рамках республиканской акции «Мы – граждане Беларуси!». Свои первые в жизни паспорта получили девять школьников.
Первые паспорта школьникам вручила врио начальника
Юных граждан поздравил директор Горской средней школы Николай Радьков.
Кто получил свои первые паспорта?
Александр Титов
Александра Котова
Дарья Котова
Валерия Солдатенко
Роман Соболев
Станислав Моисеенко
Кирилл Шляхтицев
Артем Пыркин
Никита Жбанков
Фото и видео Михаила Левцова
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Сегодня, в День Конституции, в Горской средней школе прошел информационный час в рамках республиканской акции «Мы – граждане Беларуси!». Свои первые в жизни...
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