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Горские школьники получили первые паспорта: фото + видео

14.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Сегодня, в День Конституции, в Горской средней школе прошел информационный час в рамках республиканской акции «Мы – граждане Беларуси!». Свои первые в жизни паспорта получили девять школьников.

 

Горские школьники получили первые паспорта: фото + видео
Каждый школьник получил подарок от Президента — книгу «Я — гражданин Республики Беларусь!».

 

 

Горские школьники получили первые паспорта: фото + видео

 

Горские школьники получили первые паспорта: фото + видео

 

Горские школьники получили первые паспорта: фото + видео

 

Горские школьники получили первые паспорта: фото + видео

 

Горские школьники получили первые паспорта: фото + видео

 

Первые паспорта школьникам вручила врио начальника отдела по гражданству и миграции Горецкого РОВД Анастасия Бельская.

 

Горские школьники получили первые паспорта: фото + видео

 

Горские школьники получили первые паспорта: фото + видео

 

Юных граждан поздравил директор Горской средней школы Николай Радьков.

 

Горские школьники получили первые паспорта: фото + видео

 

Горские школьники получили первые паспорта: фото + видео

 

Горские школьники получили первые паспорта: фото + видео
Сувениры школьникам вручает председатель Горского сельсовета Вячеслав Леонович.

 

Горские школьники получили первые паспорта: фото + видео

 

Кто получил свои первые паспорта?

Александр Титов

Александра Котова

Дарья Котова

Валерия Солдатенко

Роман Соболев

Станислав Моисеенко

Кирилл Шляхтицев

Артем Пыркин

Никита Жбанков

 

Горские школьники получили первые паспорта: фото + видео

 

Фото и видео Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня, в День Конституции, в Горской средней школе прошел информационный час в рамках республиканской акции «Мы – граждане Беларуси!». Свои первые в жизни...
 
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