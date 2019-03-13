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Офицер в Печах закрыл собой солдата, уронившего в окоп гранату
Офицер спас солдата во время занятий по огневой подготовке, когда тот уронил в окоп ручную боевую гранату.
Об этом сообщают в
В ходе огневой подготовки солдат-срочник тренировался метать боевую гранату РГД-5 и уронил ее в окоп.
Старший лейтенант (руководитель занятий) вытащил солдата из окопа и закрыл своим телом. В результате оба получили незначительные ранения мягких тканей ног, теперь их жизни ничто не угрожает.
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Офицер спас солдата во время занятий по огневой подготовке, когда тот уронил в окоп ручную боевую гранату. Об этом сообщают в пресс-центре Министерства обороны...
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