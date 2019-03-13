Офицер в Печах закрыл собой солдата, уронившего в окоп гранату

Офицер спас солдата во время занятий по огневой подготовке, когда тот уронил в окоп ручную боевую гранату.

Об этом сообщают в пресс-центре Министерства обороны Беларуси.

В ходе огневой подготовки солдат-срочник тренировался метать боевую гранату РГД-5 и уронил ее в окоп.

Старший лейтенант (руководитель занятий) вытащил солдата из окопа и закрыл своим телом. В результате оба получили незначительные ранения мягких тканей ног, теперь их жизни ничто не угрожает.