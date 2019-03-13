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Встреча с трудовым коллективом

14.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Начальник Минского областного управления МЧС С.В. Лапанович встретился с трудовым коллективом РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле».

Мероприятие прошло в рамках акции «Единый день безопасности» и было направлено на предупреждение пожаров и других чрезвычайных ситуаций, а также на предотвращение травматизма и гибели людей от внешних причин.

Для работников организации были подготовлены интерактивные площадки, размещенные в фойе здания, где участники районного клуба юных спасателей-пожарных «Ястребы» и активисты Белорусской молодёжной общественной организации спасателей-пожарных проверяли знания основ безопасности, проводили тестирование, вручали наглядно-изобразительную продукцию, призывающую всегда помнить о безопасности. Также ребята провели презентацию мобильного приложения «МЧС Беларуси. Помощь рядом», ознакомили с его функциями и возможностями, а также помогли установить его всем желающим.

Перед собравшимися выступил  начальник учреждения «Минское областное управление МЧС» С.В. Лапанович. В своем выступлении главный спасатель области привел стистику пожаров с гибелью детей, обратил внимание на важность приобретения и установки автономных пожарных извещателей. Сергей Васильевич также отметил, что сегодня пожары являются одним из самых серьезных видов бедствий, и что знать и соблюдать правила пожарной безопасности очень важно. После познавательной беседы был продемонстрирован фильм «Цена мгновения», который не оставил равнодушным ни одного зрителя. Также присутствующие задали С.В. Лапановичу вопросы и получили на них компетентные ответы.

В завершение мероприятия на территории предприятия была организована демонстрация пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования. Каждый мог ознакомиться с техникой, надеть боевую одежду спасателей и сделать памятную фотографию. Но самым запоминающимся стало практическое занятие по использованию первичных средств пожаротушения, где желающие смогли научиться правильно ликвидировать загорание при помощи огнетушителя.

«НН».

 


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Начальник Минского областного управления МЧС С.В. Лапанович встретился с трудовым коллективом РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле». Мероприятие...
 
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