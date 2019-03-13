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В связи с ремонтом оборудования на некоторых улицах Слуцка будет отключено электроснабжение
14.03.2019 — Разное | Слуцк Город
В связи с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ будет отключено электроснабжение:
Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.
Приносим извинения за причиненные неудобства.
Слуцкий городской район электрических сетей
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В связи с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ будет отключено электроснабжение на некоторых улицах города.
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