Сколько стоит отправить ребёнка в школьный лагерь на весенние каникулы

В период весенних каникул, с 25 по 30 марта в Слуцком районе планируется оздоровить 605 учащихся в школьных лагерях с дневным пребыванием.

Об этом в газете «Слуцкий край» сообщил ведущий специалист по оздоровлению населения района Андрей Янук.

На цели дневного оздоровления детей на весенних каникулах из бюджета выделено 15 246 рублей, на один койко-день — 4,2 рубля. Доплата родителей за все 6 дней составит 10 рублей.



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