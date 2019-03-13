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Сколько стоит отправить ребёнка в школьный лагерь на весенние каникулы
14.03.2019 — Разное | Слуцк Город
В период весенних каникул, с 25 по 30 марта в Слуцком районе планируется оздоровить 605 учащихся в школьных лагерях с дневным пребыванием.
Об этом в газете «Слуцкий край» сообщил ведущий специалист по оздоровлению населения района Андрей Янук.
На цели дневного оздоровления детей на весенних каникулах из бюджета выделено 15 246 рублей, на один койко-день — 4,2 рубля. Доплата родителей за все 6 дней составит 10 рублей.
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В период весенних каникул, с 25 по 30 марта в Слуцком районе планируется оздоровить 605 учащихся в школьных лагерях с дневным пребыванием. Об этом сообщил ведущий...
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