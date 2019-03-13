Компьютерное кресло для ребенка: пускай он побеждает не только в играх





Не нужно быть телепатом, чтобы догадаться: ваш ребенок проводит слишком много времени за компьютером. Думаете, ему угрожают только игровая зависимость и видео для взрослых? Увы, нет. Настоящий враг — сидячий образ жизни. В этой войне понадобится действенное оружие: https://kuliksystem.by/shoping/detskie-kompyyuternye-kresla/ .

Потери?

Опасность долгого сидения в неправильной позе — в том, что оно медленно, но верно бьет по всем фронтам:

Портит осанку. А затем еще и приводит к искривлению позвоночника.

Не дает полноценно дышать. Виной тому зажатый грудной отдел. А среди последствий даже низкие оценки. Ведь без глубокого дыхания нет насыщения кислородом, а значит, мозг работает вполсилы.

Губит поясницу. Многие ошибочно считают, что грыжа бывает только от тяжестей. Но без грамотной поясничной поддержки диски тоже испытывают повышенную нагрузку.

Вредит в деликатных вопросах. Нарушенное кровообращение в области малого таза ведет к болезням репродуктивной системы. Думаете, почему простатит за последние десятилетия так помолодел?

Донимает проблемами с копчиком. Хорошую вещь кокцигодинией не назовут.





Стратегический план?

Нужно кресло, которое ответит на каждый из этих вызовов. В котором ребенок попросту не сможет сидеть неправильно: все-таки самодисциплина не из сильных детских сторон. Именно такую мебель и производит компания KULIK SYSTEM . И разработана она не только дизайнерами, а прежде всего вертебрологами, ортопедами и специалистами по эргономике.

Эти профи дали миру запатентованную систему поддержки 5 ключевых зон: шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, таза и копчика. Подголовник, анатомические изгибы спинки и продуманные углубления в сидении — вот залог здоровья вашего ребенка.

Такое кресло растет вместе с ним, только успевайте подстраивать. И с годами не теряет ортопедического эффекта, ведь внутри наполнитель из ячеистого эластомера. Раньше этот материал применяли только в авто- и авиастроении.

Приступим?

Если живете в столице, Гомеле, Бобруйске или Большом Стиклево, к вашим услугам офлайн-магазины. Если нет — заказывайте правильное детское кресло на сайте производителя. Бонусом — возможность создать его самому в онлайн-конструкторе, выбрав из 3 моделей, 5 материалов обивки и 15 расцветок, а также добавив дизайнерский шов и вышивку.

Гарантийный срок равен 12 месяцам, а за дополнительную плату — 24 или даже 36.