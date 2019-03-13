Инвестиции-2019 или как заставить деньги работать

Инфляция может коснуться любой валюты. В таких условиях привлекает возможность инвестирования капитала в производственные активы.

Инвестирование как инструмент увеличения капитала

Большинство полагает, что инвесторами могут быть только очень состоятельные люди. До недавнего времени так и было. Но сейчас закрытые прежде механизмы маркетинга доступны лицам со средним достатком. Международный и отечественный рынок предлагает широкий спектр возможностей для людей с самым разным уровнем дохода. Эксперты показывают, что первоначальное вложение может быть очень скромным. Достаточно вложить в акции 50 000 рублей, чтобы через некоторое время они принесли значительную прибыль.

Инвестированием называется вложение капитала в производство, сферу услуг, в коммерцию и так далее. Почти все действующие в мире предприятия принадлежат держателям акций — акционерам. Приобретение пакета ценных бумаг делает человека совладельцем этого предприятия.

Акциями называют бумаги, фактическая стоимость которых зависит от доходности товаров или услуг компании, которой они принадлежат. Через некоторое время после покупки она может значительно отличаться от первоначальной. Развитие производства, рост ликвидности (востребованности) продукции — главное условие прибыльности предприятия. Поэтому при покупке акций следует внимательно изучить тенденции рынка.

Значение стартапов в извлечении прибыли

В поисках выгодного вложения не обязательно ограничиваться кругом предприятий, уже достигших высокого уровня доходности. Темпы роста таких преуспевающих компаний, как Facebook, Microsoft или Coca-Cola, вряд ли оправдают надежды начинающих инвесторов. Им просто некуда дальше расти, поэтому надеяться на дальнейшее повышение их акций в обозримом будущем не приходится.

Куда привлекательнее делать ставку на молодые, только начинающие свой путь предприятия. Бизнес терминология именует их стартапами. Особенно ценными среди них являются те, что несут новые идеи, неожиданные открытия, инновационные решения. Сегодняшние финансовые магнаты — Apple, Google лет двадцать назад были перспективными стартапами. Те, кто вложил в них деньги тогда, сегодня стали миллионерами.

Угадать среди сегодняшних пионеров бизнеса будущих гигантов, чтобы вложить в них свои средства, значит, попасть в их число. В 2019 году обращает на себя внимание интересный проект немецко-мальтийского стартапа nextmarkets.com , предлагающего торговлю CFD.

Инструменты CFD — Контрактов на Разницу Цен — призваны в помощь трейдерам с небольшим начальным капиталом. Предметом купли-продажи здесь также являются акции, индексы, валюта, полезные ископаемые, драгоценные металлы и криптовалюта.

Инвестиции в перспективные отрасли

Инвестировать капиталы лучше всего не в отдельную компанию, а в целую отрасль, составляя так называемый модельный портфель. При таком раскладе риск от падения котировок одного предприятия значительно снижается. А при подъеме спроса процент доходности заметно увеличивается. Имеет смысл принцип диверсификации вложений — то есть распределения капиталов на несколько проектов.

На основании итогов прошлого года в текущем году наиболее выгодным представляется вложение денег в:

Информационные технологии;

Игры компьютерные, программирование;

Биотехнологии, медицину, фармакологию;

Экономический, юридический, маклерский консалтинг.

Когда нет крупных сумм на покупку ценных бумаг, имеет смысл обратить взоры на биржу бинарных опционов. Успех здесь зависит от ставки на подъем-понижение курса валют, стоимости ценных бумаг, цен на золото, нефть и другие товары.

По похожей схеме работает международный валютный рынок Форекс. Для получения прибыли на нем не требуется больших вложений. Участие в торгах напоминает азартную игру, в которой победу приносит правильно избранная стратегия.

Инвестиции — мощный инструмент движения рыночной экономики

Вкладывая деньги в то или иное предприятие, акционеры тем самым помогают развитию промышленного производства, сферы услуг, коммуникаций и в целом способствуют процветанию государства. Вместе с тем такое помещение капитала становится источником пассивного дохода для самого инвестора.

В странах Запада и в Японии большинство населения живет на доходы с ценных бумаг; вложения капитала в прибыльное дело заставляют деньги работать на своего хозяина, принося ему ощутимые дивиденды.