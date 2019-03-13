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Тима Белорусских приедет в Витебск и выступит бесплатно
Тима Белорусских выступит на бесплатном опен-эйре в рамках «Славянского Базара». Об этом со ссылкой на министр культуры Беларуси Юрия Бондаря
«Славянский базар» в этом году пройдет в Витебске с 8 по 17 июля 2019. В Витебск приедут, например, Валерий Леонтьев, Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», Стас Михайлов, Александр Панайотов, группа «Кипелов».
Как мы
Концерт Надежды Кадышевой и «Золотого кольца» — 20−45 рублей, программа Viva Italia, в которой выступят итальянские исполнители — 30−70 рублей. На гала-концерт — 45−110 рублей. На ледовые шоу «Лебединое озеро» и «Золушка» — от 10 до 48 рублей.
Тима Белорусских выступит на опен-эйре в рамках «Славянского Базара», послушать молодого артиста можно будет бесплатно.
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Об этом со ссылкой на министр культуры Беларуси Юрия Бондаря сообщает Агентство теленовостей в Facebook.
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