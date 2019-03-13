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Тима Белорусских приедет в Витебск и выступит бесплатно

14.03.2019 17:35 — Разное | Tut.by  
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Тима Белорусских выступит на бесплатном опен-эйре в рамках «Славянского Базара». Об этом со ссылкой на министр культуры Беларуси Юрия Бондаря сообщает Агентство теленовостей в Facebook.


«Славянский базар» в этом году пройдет в Витебске с 8 по 17 июля 2019. В Витебск приедут, например, Валерий Леонтьев, Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», Стас Михайлов, Александр Панайотов, группа «Кипелов».

Как мы уже писали, цены в этом году следующие: на Президентский оркестр Беларуси под управлением Виктора Бабарикина — от 25 до 55 рублей, на юбилейный сольник Стаса Михайлова — 30−70 рублей. На гала-концерт открытия фестиваля — от 65 рублей до 195 рублей. Сольный концерт Валерия Леонтьева — от 25 до 55 рублей, на группу «Кипелов» — 25−55 рублей.

Концерт Надежды Кадышевой и «Золотого кольца» — 20−45 рублей, программа Viva Italia, в которой выступят итальянские исполнители — 30−70 рублей. На гала-концерт — 45−110 рублей. На ледовые шоу «Лебединое озеро» и «Золушка» — от 10 до 48 рублей.

Тима Белорусских выступит на опен-эйре в рамках «Славянского Базара», послушать молодого артиста можно будет бесплатно.

Открытие фестиваля в этом году состоится 11 июля, закрытие — 15 июля. Дополнительные мероприятия состоятся 8−10 и 16−17 июля.

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9 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на Фестиваль гигантских китайских фонарей в ботаническом саду. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 15 марта.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Об этом со ссылкой на министр культуры Беларуси Юрия Бондаря сообщает Агентство теленовостей в Facebook.
 
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