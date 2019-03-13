



Президент Беларуси поручил главе своей администрации Наталье Кочановой разобраться со всеми вопросами, которые поступили на "Большой разговор", чтобы "встряхнуть страну".

"Все, о чем мы говорили, что обсуждали публично и непублично, должно быть реализовано", - велел глава государства. По его мнению, если 3 тыс. вопросов поступило, то все они и должны быть рассмотрены. Президент велел взять этот процесс под контроль.

"Нужно взять под контроль все эти вопросы и встряхнуть всю страну, отреагировав на просьбы и запросы людей. Вопрос категорически важный!", - распорядился президент.

"Мы не должны показать людям, что послушали их и забыли. Мы должны показать, что реагируем на их запросы. Я понимаю, что люди разные. То, что сами должны делать, они порой сбрасывают на власть. Таких меньше. Но все равно надо отреагировать, чтобы знать, чем живут люди. А там, где нужно, подключаться", - отметил глава государства.