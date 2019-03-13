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Школе в Гольшанах подарили спортивный инвентарь

14.03.2019 17:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Школа в агрогородке Гольшаны получила в подарок спортивный инвентарь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школе в Гольшанах подарили спортивный инвентарь

По поручению Президента учебные заведения, в первую очередь сельские, обеспечиваются всеми необходимыми принадлежностями для занятия спортом. В числе подарков лыжи, настольный теннис, мячи, туристическая атрибутика и даже символ II Европейских игр – лисенок Лесик.

Школе в Гольшанах подарили спортивный инвентарь

Как известно, нередко именно в сельской местности растут сильные спортсмены. Тем более, среди гольшанских выпускников немало участников международных соревнований. В школе делают ставку на легкую атлетику и биатлон, развивают велодвижение.

Школе в Гольшанах подарили спортивный инвентарь

Илона Кабак, учащаяся Гольшанской средней школы:
Мне кажется, эти подарки, которые привезли, очень хорошие. Потому что здесь в школе почти все занимаются спортом, всем нравится. Мы ходим вечером в секции.

Школе в Гольшанах подарили спортивный инвентарь

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Вы знаете, что у нас традиционно проходит акция «Наши дети». В рамках акции, которая проходила в декабре и январе уже 2019 года, мы собрали порядка 30 тысяч спонсорских средств и приняли решение, что эти деньги потратим целенаправленно на вот такие сельские школы. В данном случае в Гольшаны.

Школе в Гольшанах подарили спортивный инвентарь

В 2019 году уже закуплено 12 тысяч пар лыж. Все они будут переданы в белорусские школы.
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. Школа в агрогородке Гольшаны получила в подарок спортивный инвентарь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По поручению Президента...
 
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