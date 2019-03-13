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Школе в Гольшанах подарили спортивный инвентарь
Новости Беларуси. Школа в агрогородке Гольшаны получила в подарок спортивный инвентарь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По поручению Президента учебные заведения, в первую очередь сельские, обеспечиваются всеми необходимыми принадлежностями для занятия спортом. В числе подарков лыжи, настольный теннис, мячи, туристическая атрибутика и даже символ II Европейских игр – лисенок Лесик.
Как известно, нередко именно в сельской местности растут сильные спортсмены. Тем более, среди гольшанских выпускников немало участников международных соревнований. В школе делают ставку на легкую атлетику и биатлон, развивают велодвижение.
Илона Кабак, учащаяся Гольшанской средней школы:
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
В 2019 году уже закуплено 12 тысяч пар лыж. Все они будут переданы в белорусские школы.
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Новости Беларуси. Школа в агрогородке Гольшаны получила в подарок спортивный инвентарь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По поручению Президента...
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