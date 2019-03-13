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В Минске обнаружены ёмкости с радиоактивными веществами

14.03.2019 17:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Утром 14 марта в Минске по улице Сердича, 3 были обнаружены и изъяты радиоактивные вещества.  

По сведениям Минского ГУМЧС, о подозрительных предметах с надписями «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение» спасателям сообщил инженер ЖЭУ. К указанному месту выбыла машина химической и радиационной защиты.  

В Минске обнаружены ёмкости с радиоактивными веществами
Фото: Минское ГУМЧС  

На месте было обнаружено белое пластиковое ведро со стеклянными и пластиковыми ёмкостями внутри. Область вокруг находки была ограждена. Замеры показали, что радиационный фон на расстоянии метра от ёмкостей превышает норму в четыре раза. На расстоянии двух метров норма не превышалась.  

В Минске обнаружены ёмкости с радиоактивными веществами
Фото: Минское ГУМЧС  

Всего на месте обследования были обнаружены две банки с уранилом хлористым и по одной банке уранила азотнокислого, уранила сернокислого, урана трёхкислого. Все банки массой по килограмму.  

В Минске обнаружены ёмкости с радиоактивными веществами
Фото: Минское ГУМЧС  

Когда ёмкости убрали, радиационный фон вернулся к обычному значению. Находка направлена в ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны». Причины случившегося выясняются.  

В Минске обнаружены ёмкости с радиоактивными веществами
Фото: Минское ГУМЧС  

Осенью 2018 года в Новополоцкой поликлинике было обнаружено 30 граммов ртути. 

Вещество было найдено во время ремонта – подробности здесь.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Утром 14 марта в Минске по улице Сердича, 3 были обнаружены и изъяты радиоактивные вещества.   По сведениям Минского ГУМЧС, о подозрительных...
 
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