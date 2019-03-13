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В Беларуси задержан педофил, совершавший преступления в течение 20 лет

14.03.2019 16:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. По информации МВД, мужчина организовал «порно-студию» в Новополоцке. Он систематически насиловал детей сожительницы, а видео с «клубничкой» сбывал в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси задержан педофил, совершавший преступления в течение 20 лет

В список его услуг входили и «секс-туры» для иностранцев. Такое развлечение он оценивал в 2000 евро. Известно, что сожительница о действиях партнера не распространялась, получая за молчание деньги.

В Беларуси задержан педофил, совершавший преступления в течение 20 лет

Владимир Олюшкевич, начальник отдела МВД Беларуси:
Установлено, что данный гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности на территории Украины в 2011 за распространение материалов порнографического содержания с участием несовершеннолетних. В 2015 году он познакомился с двумя гражданками, которые проживали в Новополоцке. У данных гражданок имелись двое несовершеннолетних детей, две дочки. Он вступил с ними в сговор, и за материальное вознаграждение данные гражданки предоставляли своих детей для сексуальных утех.

В Беларуси задержан педофил, совершавший преступления в течение 20 лет

В отношении мужчины, а также его сожительницы возбуждены уголовные дела. Идет поиск возможных пособников белоруса за рубежом.
 
 
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Новости Беларуси. По информации МВД, мужчина организовал «порно-студию» в Новополоцке. Он систематически насиловал детей сожительницы, а видео с «клубничкой»...
 
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