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В Беларуси задержан педофил, совершавший преступления в течение 20 лет
Новости Беларуси. По информации МВД, мужчина организовал «порно-студию» в Новополоцке. Он систематически насиловал детей сожительницы, а видео с «клубничкой» сбывал в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В список его услуг входили и «секс-туры» для иностранцев. Такое развлечение он оценивал в 2000 евро. Известно, что сожительница о действиях партнера не распространялась, получая за молчание деньги.
Владимир Олюшкевич, начальник отдела МВД Беларуси:
В отношении мужчины, а также его сожительницы возбуждены уголовные дела. Идет поиск возможных пособников белоруса за рубежом.
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Новости Беларуси. По информации МВД, мужчина организовал «порно-студию» в Новополоцке. Он систематически насиловал детей сожительницы, а видео с «клубничкой»...
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