В Беларуси смягчили наказание за экономические преступления

В Уголовном кодексе Беларуси произойдут изменения. Из него исключат пять статей, касающихся экономических преступлений, сообщает телеканал «МИР 24».

Отменяется уголовная ответственность за незаконное предпринимательство, пропадет такая мера наказания, как общая конфискация имущества.

«Прежде всего, мы преследуем цель социальной справедливости. Потому что при общей конфискации имущества очевидным является то, что могут пострадать члены семьи, близкие родственники, лица, которые обладают имуществом на праве общей совместной собственности», – пояснил начальник отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Беларуси Эльдар Сафаров.

Вместо этого в отдельных случаях будет применяться специальная конфискация. У виновного изымут только нажитое преступным путем.