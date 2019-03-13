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Беларус двадцать лет насиловал детей. Его задержали

14.03.2019 17:16 — Разное | KYKY  
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В Беларуси задержали мужчину – педофила, который насиловал детей целых 20 лет. Он успел создать собственную «детскую» порноиндустрию, отсидеть и «поработать» заграницей, пишет пресс-служба МВД. В отношении беларуса возбудили ряд уголовных дел.

Как его задержали

Еще летом прошлого года в МВД попали фотографии и видео с насилием над двумя меленькими девочками. Режиссером и участником сцен был мужчина – как отмечают органы, самой заурядной наружности. Каждый ролик он пометил никнеймом, под которым переписывался в закрытых чатах для педофилов.

Очевидцы называют кадры «чудовищными». По видео было понятно, что съемка проходила в Беларуси. В кадре «засветилась» беларуская купюра и красная машина с местными номерами, закрашенными в фоторедакторе. Благодаря этому милиция за три недели нашла педофила. Как выяснилось позже, мужчина 20 лет безнаказанно насиловал детей.

Главной зацепкой явился именно автомобиль – таких моделей в нашей стране немало. Их отсеивали путем детального анализа, а затем оперативники вышли на след владельца машины. Им и оказался тот, кого искали.

Как все началось

С 1998 года сутдент-программист начал «коллекционировать» порноролики с детьми и продавать их в сети. Потом – стал снимать такие видео сам. Сперва его жертвами становились дети друзей и знакомых. Он втирался в доверие к родителям и заходил так далеко, что иногда насиловал их детей, пока они были в соседней комнате.

Когда он окончил вуз, на официальную работу не пошел. Беларус зарабатывал в интернете: все так же продавал детское порно. Вскоре мужчина отправился со знакомым из Америки в Камбоджу, чтобы расширять рынок. Там они вместе снимали кино с уже знакомым сюжетом.
«Приятеля» сразу поймали и посадили в тюрьму на 30 лет. Беларус избежал наказания.

Позже, в 2011 году, он переехал в Украину и сел за распространение порнографии. Вышел – и вернулся домой, в Беларусь. Горький опыт не послужил ему уроком. Он возобновил отношения с приятелями-педофилами из других стран и создал больше десяти фейковых аккаунтов в соцсетях. Так он переписывался со школьницами, предлагая им секс за деньги.

История подходит к концу. В 2015 году беларус познакомился с двумя сестрами из Новополоцка. У каждой из них была дочь – два и четыре года. Мужчина стал жить с одной из женщин. На протяжении трех лет он насиловал девочек и продавал видео с ними за 30 долларов. Мужчина также приглашал иностранцев «воспользоваться их услугами». Сестры знали об этом и бездействовали: они получали деньги. Более того, матери сами участвовали в сценах насилия.

Сейчас мужчина и его соучастница задержаны. СК возбудил в отношении них несколько уголовных дел. Интерпол ищет зарубежных пособников беларуса, а расследование продолжается.

 
 
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В Беларуси задержали мужчину – педофила, который насиловал детей целых 20 лет. Он успел создать собственную «детскую» порноиндустрию, отсидеть и «поработать»...
 
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