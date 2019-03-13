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Ужас! В Минске рядом с жилыми домами обнаружили ведро с ураном!
Утром 14 марта в Минске по улице Сердича, 3 были обнаружены и изъяты радиоактивные вещества.
По сведениям Минского ГУМЧС, о подозрительных предметах с надписями «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение» спасателям сообщил инженер ЖЭУ. К указанному месту выбыла машина химической и радиационной защиты.
На месте было обнаружено белое пластиковое ведро со стеклянными и пластиковыми ёмкостями внутри. Область вокруг находки была ограждена. Замеры показали, что радиационный фон на расстоянии метра от ёмкостей превышает норму в четыре раза. На расстоянии двух метров норма не превышалась.
Всего на месте обследования были обнаружены две банки с уранилом хлористым и по одной банке уранила азотнокислого, уранила сернокислого, урана трёхкислого. Все банки массой по килограмму.
Когда ёмкости убрали, радиационный фон вернулся к обычному значению. Находка направлена в ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны».
Сейчас выясняют, каким образом опасные находки попали на мусорку у жилого дома
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Утром 14 марта в Минске по улице Сердича, 3 были обнаружены и изъяты радиоактивные вещества.
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