Oops! В России при транспортировке опрокинулась самоходная гаубица

В Республике Ингушетия выясняют обстоятельства неординарного ДТП, с участием самоходной гаубицы, которая опрокинулась на дорогу при транспортировке в город Магас. Инцидент произошел днем в четверг, 14 марта.



Очевидцами происшествия стали десятки людей, некоторые из них опубликовали видео с места в сети. На кадрах видно, как военная техника лежит на дороге рядом с трейлером. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно. Обстоятельства выясняются.







