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«Золотой» магнит, или Нюансы безучётного потребления

14.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Один наш местный горе-изобретатель, дабы сэкономить на платежах за жилищно-коммунальные услуги, установил на приборах индивидуального учета расхода воды магниты, которые, понятно, парализовали работу водомеров. После того как это было обнаружено контрольной службой «Пинскводоканала», ему сделали перерасчет и насчитали почти 404 рубля. Плюс почти 201 рубль расчетно-справочный центр начислил еще за подогрев воды. Нетрудно подсчитать, что «изобретение» обошлось пинчанину в сумму, превышающую 600 рублей!

  Эту историю рассказал заместитель директора ГП «Пинскводоканал» Ю.Б.ГОЛЬЯШ. Сегодня он наш собеседник.

  - Юрий Брониславович, за какой период делался перерасчет и по каким тарифам? Откуда взялась такая немалая, откровенно скажем, сумма?

  - В данном случае имело место вмешательство в работу прибора индивидуального учета расхода воды, следовательно, водопотребление считается безучетным и рассчитывается по нормам, установленным местным исполнительным и распорядительным органом, кстати, для благоустроенной квартиры - это 280 л в сутки на одного человека. Причем, очень важный нюанс, по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат. Что касается периода, то берется предыдущий расчетный, начиная с даты последнего снятия достоверных показаний прибора учета нашими работниками. Но не более чем за три года.

  - Подобный случай единичный?

  - К сожалению, нет. На протяжении последних трех лет факты воздействия на работу приборов учета при помощи магнитов были зафиксированы в жилых помещениях тридцати трех пинчан. Кстати, кроме того, что за безучетное потребление воды им придется заплатить немалые суммы, они еще попали под особое внимание контрольной службы нашего предприятия, а на их приборы учета установили специальные антимагнитные пломбы. И это не все.  «Изобретателям» пришлось оплатить ремонт всех приборов учета расхода воды, установленных в их квартирах.

  - Водомеры пострадали от действия магнитов?

  - Конечно. Дело в том, что установленный магнит притягивает и накапливает движущиеся с потоком воды продукты коррозии трубопровода внутри измерительной камеры, которая засоряется. При длительном воздействии магнита прибор попросту может выйти из строя.

  Еще один нюанс. Если с прибором индивидуального учета проводилась какая-то манипуляция, в частности, если его работу ограничивал установленный магнит, при проведении метрологической поверки такая «химия» легко выявляется --- ее безошибочно можно определить по повышенной остаточной намагниченности отдельных деталей водомера.

  - Заводской номер водомера позволяет без особого труда вычислить хозяина…

  - Безусловно. О том, что его ждет далее, я уже рассказывал. Уместным, думаю, будет обратить внимание читателей еще на один момент. При сверках правильности снятия и предоставления потребителями показаний приборов учета нашими контролерами ежемесячно фиксируется 40-50 случаев безучетного потребления. Наряду с применением устройств и приспособлений, искажающих показания приборов учета, в частности тех же магнитов, речь в данном случае идет и о выявлении фактов неисправности либо повреждения самих приборов и пломб на них, о несоблюдении установленных законодательством сроков метрологической поверки и так далее. По всем подобным фактам составляются акты о безучетном потреблении, которые являются основанием для перерасчета размера платы за услуги водоснабжения и водоотведения.

  - А как быть, если человек без всякого злого умысла, по неосторожности повредил, скажем, ту же пломбу? В жизни всякое случается.

  - Если потребитель сам обнаружил факт безучетного потребления, поврежденную или сорванную пломбу, например, он должен незамедлительно информировать об этом государственное предприятие «Пинскводоканал». В этом случае перерасчет за прошедшую часть расчетного периода месяца будет произведен исходя из норм потребления, установленных местным исполнительным и распорядительным органом, обращаю внимание, по субсидируемым тарифам.

  К сожалению, есть и такие потребители, которые, используя такой «льготный» подход, установленный законодательством, умышленно выводят приборы учета из строя и длительное время безучетно пользуются услугами, а потом «своевременно», то есть до прихода контролера, сообщают в «Пинскводоканал». При неоднократных подобных случаях такие потребители попадают под особое внимание контрольной службы предприятия, а впоследствии - под жесткие санкции.

  - Чем это может быть чревато, читатели, как говорится, уже в курсе.

  - В заключение не могу не сказать о том, что потребителями наших услуг являются буквально все горожане, в чьи жилые дома и квартиры бесперебойно подается вода, из чьих помещений отводятся стоки. Наше предприятие стремится работать с людьми, руководствуясь принципами доверия и уважения. Мы в свою очередь также рассчитываем на уважительное и доверительное отношение со стороны наших потребителей.

  Интервью взяла Наталья КИРКОВЕЦ

 
 
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  Один наш местный горе-изобретатель, дабы сэкономить на платежах за жилищно-коммунальные услуги, установил на приборах индивидуального учета расхода воды...
 
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