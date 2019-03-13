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Количество интернет-магазинов за 2018 год выросло на 20% до 19,4 тыс.
По словам представителя МАРТ, отмечен рост и товарооборота интернет-магазинов. По данным за последние годы в период с 2010 по 2017 год товарооборот интернет-торговли увеличился больше чем в 30 раз. Статистические данные по товарообороту за 2018 год будут позже.
Инна Гаврильчик также отметила, что белорусы стали чаще использовать для интернет-покупок мобильные телефоны. Так, по данным за 2016 год с помощью мобильных было сделано 20-25% от общего числа покупок, а в настоящее время, очевидно, еще больше.
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Отмечен также рост товарооборота интернет-магазинов.
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