Опять без двух трофеев. «Ислочь» выбила БАТЭ из Кубка Беларуси на стадии четвертьфинала

14 марта в Минске прошел ответный матч ¼ Кубка Беларуси, в котором «Ислочь» сенсационно обыграла БАТЭ со счетом 1:0 и выбила борисовчан из розыгрыша. Напомним, что первая игра в Борисове закончилась со счетом 1:1 .



«Ислочь» не проигрывает БАТЭ уже четыре матча подряд! Фото: ФК «Ислочь»

ФК «Ислочь» — БАТЭ — 1:0

Минск. 14 марта. Стадион ФК «Минск».

Судьи: С. Цинкевич (Осиповичи), В. Малютин, Е. Романов (оба — Могилев).

ФК «Ислочь»: Хаткевич, Шагойко, Янушкевич, Комаровский, Карпович, Макась, Тео, Концевой (Слабашевич, 56), Янсане, Адамс, Патоцкий (Быченок, 17).

БАТЭ: Чичкан, Филипович (Бессмертный, 71), Яблонский, Драгун (Березкин, 83), Скавыш, Риос, Виллюмссон (Глеб, 69), Филипенко, Стасевич, Волков, Мукам.

Гол: 1:0 — Комаровский (32).

Предупреждения: Риос (20), Янсане (21).

По сравнению с первым матчем в Борисове , Алексей Бага в состав внес два изменения, выпустив на поле Захара Волкова и Евгения Яблонского.

Первый тайм проходил с небольшим преимуществом гостей, но до реальных опасных моментов дело не доходило. Разве, что на пятой минуте исландец Виллюмссон пробил издали, но мяч пролетел рядом со штангой ворот «Ислочи».

«Волки» играли осторожно, но не отсиживались в обороне и на 32-й минуте сумели реализовать свой чуть ли не первый опасный момент. Александр Шагойко навесил мяч в штрафную БАТЭ и юркий Дмитрий Комаровский, находившийся в окружении двух игроков БАТЭ, красивым ударом слету отправил снаряд за шиворот Антону Чичкану.

Во втором тайме «Ислочь» играла по счету, местами жестко, даже разбив нос Виллюмссону, которому пришлось заменить майку. Алексей Бага попробовал изменить рисунок игры, выпустив на поле Александра Глеба. Но это не помогло.

В атаке у БАТЭ откровенно не клеилось, в свою очередь «волки» огрызались своими контрвыпадами, старались дальними ударами застать вратаря борисовчан врасплох.

В концовке матча «желто-синие» устроили штурм ворот «Ислочи», Егор Филипенко имел неплохой момент, чтобы перевести время в овертайм, но финальный свисток зафиксировал победу «Ислочи» с минимальным счетом.

Таким образом, как и в прошлом году, борисовчане вновь остались без двух трофеев — Суперкубка и Кубка Беларуси. Но в этом году БАТЭ вылетело из розыгрыша Кубка на стадии четвертьфинала.

15 марта «Слуцк» сыграет против минского «Динамо», а «Белшина» примет «Шахтер». 16 марта гомельский «Локомотив» проведет ответный матч с «Витебском».