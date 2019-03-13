Брестское «Динамо» получило лицензию на сезон-2019

Футбольный клуб «Динамо-Брест» успешно прошел лицензирование для участия в чемпионате Беларуси, сообщает телеграм-канал команды .



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Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Напомним, что прохождение лицензирования было под угрозой из-за нежелания брестского клуба платить «Неману» компенсацию за переход нападающего Павла Савицкого, но 12 марта руководитель «Динамо» Александр Зайцев заявил, что клуб все-таки проведет оплату.

Павел Савицкий с 15 голами стал лучшим снайпером минувшего чемпионата Беларуси.

Его переход в брестское «Динамо» из гродненского «Немана» в минувшее межсезонье ознаменовался скандалом из-за того, что клуб с берегов Буга наотрез отказался платить за трансфер бывшей команде форварда, даже несмотря на вердикт футбольного арбитража АБФФ. «Динамо» пыталось отстаивать свою правду в международных инстанциях.

Однако, по информации «Прессбола» , Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказался принимать апелляцию «Динамо» к рассмотрению.

Босс брестского «Динамо» даже грозился снять команду с чемпионата Беларуси. Федерация футбола довольно подробно объяснила , чем мотивировала свое решение.

За переход Савицкого «Неман» просил выплатить компенсацию 600 тысяч долларов, после переговоров стороны сошлись на 211 тысячах. Эту сумму брестчане потом отказались выплачивать, сославшись на нарушение конфиденциальности переговоров.

После этого футбольный арбитраж Белорусской федерации футбола постановил, что брестское «Динамо» должно будет выплатить гродненскому «Неману» 265 тысяч долларов за переход нападающего Павла Савицкого.

В январе АБФФ наказала брестское «Динамо» за неисполнение решений по «делу Савицкого», запретив регистрировать новых футболистов.

Брестское «Динамо» обжаловало запрет АБФФ на осуществление трансферов. А 1 февраля федерация приостановила свой запрет до завершения производства по обращению ФК «Динамо-Брест» в экономический суд города Минска.

В середине февраля стало известно, что экономический суд не стал рассматривать ходатайство брестского «Динамо» по «делу Савицкого». А затем федерация футбола отклонила апелляцию брестского «Динамо».