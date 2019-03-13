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Под Барановичами прицеп с бревнами отцепился от лесовоза и перевернулся
14.03.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Инцидент произошел в городском поселке Городище.
Фото прислано читателем Intex-press
Как рассказал Intex-press очевидец, происшествие случилось 14 марта, около 15 часов.
– Трактор с прицепом ехал в сторону ПМК. В какой-то момент прицеп отцепился. Он еще немного прокатился вперед, а потом выехал на обочину и опрокинулся, – рассказал мужчина.
По его словам, в результате ЧП никто не пострадал.
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Инцидент произошел в городском поселке Городище. Фото прислано читателем Intex-press Как рассказал Intex-press очевидец, происшествие случилось 14 марта, около 15 часов. ...
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