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Студентам вузов без военной кафедры разрешат проходить подготовку в университетах, где она есть
14.03.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси планируют разрешить студентам вузов, в которых нет военной кафедры, проходить военную подготовку в тех университетах, где она есть. Возможно, действовать подобная система начнет уже в следующем году.
Фото: Сергей Балай, TUT.BY
По словам Игоря Слуцкого, начальника управления военного образования Минобороны, Министерство образования прорабатывает указ о сетевой подготовке. Он позволит обучать военной подготовке не только студентов тех вузов, где есть военная кафедра, но и студентов других университетов.
— В каждом университете открыть кафедру проблематично и дорого, поэтому мы пошли таким путем, — отметил Игорь Слуцкий. — Для нас это расширит линейку выбора студентов. И в тоже время даст возможность ребятам из других вузов посещать военные кафедры.
Идея эта, подчеркнул собеседник, не нова. Такая система, например, работает в России.
Когда точно она начнет действовать в Беларуси, Игорь Слуцкий не уточнил.
— Думаю, в этом году документ будет подписан главой государства подпишет, и ратифицирован в следующем году, — отметил Игорь Слуцкий.
Напомним, ранее Минобороны анонсировало: работа
Среди анонсированных изменений два затронут только студентов-медиков. Теперь все —
Затронул документ и студентов медвузов, которые в мирное время считаются не годными к службе, а в военное — ограниченно годными.
— Теперь они обязаны проходить обучение по программам подготовки офицеров медицинской службы запаса, — уточняли в пресс-службе Минобороны.
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В Беларуси планируют разрешить студентам вузов, в которых нет военной кафедры, проходить военную подготовку в тех университетах, где она есть. Возможно,...
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