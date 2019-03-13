Студентам вузов без военной кафедры разрешат проходить подготовку в университетах, где она есть

В Беларуси планируют разрешить студентам вузов, в которых нет военной кафедры, проходить военную подготовку в тех университетах, где она есть. Возможно, действовать подобная система начнет уже в следующем году.



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Фото: Сергей Балай, TUT.BY

По словам Игоря Слуцкого, начальника управления военного образования Минобороны, Министерство образования прорабатывает указ о сетевой подготовке. Он позволит обучать военной подготовке не только студентов тех вузов, где есть военная кафедра, но и студентов других университетов.

— В каждом университете открыть кафедру проблематично и дорого, поэтому мы пошли таким путем, — отметил Игорь Слуцкий. — Для нас это расширит линейку выбора студентов. И в тоже время даст возможность ребятам из других вузов посещать военные кафедры.

Идея эта, подчеркнул собеседник, не нова. Такая система, например, работает в России.

Когда точно она начнет действовать в Беларуси, Игорь Слуцкий не уточнил.

— Думаю, в этом году документ будет подписан главой государства подпишет, и ратифицирован в следующем году, — отметил Игорь Слуцкий.

Напомним, ранее Минобороны анонсировало: работа военных кафедр изменится . Например, время, которое в вузах отводят на военную подготовку, увеличат на треть.

Среди анонсированных изменений два затронут только студентов-медиков. Теперь все — согласно перечню , кто получает медицинскую специальность и годен к службе, будут проходить подготовку по программам офицеров медицинской службы запаса. Раньше это было по желанию.

Затронул документ и студентов медвузов, которые в мирное время считаются не годными к службе, а в военное — ограниченно годными.

— Теперь они обязаны проходить обучение по программам подготовки офицеров медицинской службы запаса, — уточняли в пресс-службе Минобороны.