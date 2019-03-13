День Безопасности в ГУ дошкольного образования «Ясли-сад №7 г.Бреста»

14 марта 2019 года в рамках республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!», посвященной Всемирному дню гражданской обороны на базе государственного учреждения дошкольного образования «Ясли-сад №7 г.Бреста» проведены мероприятия совместно с Брестским городским отделом по чрезвычайным ситуациям.



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В учреждении образования оборудован кабинет ОБЖ для обучения дошкольников основам безопасности, привитию им культуры безопасности жизнедеятельности. Специалист группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Брестского ГОЧС София Бережная провела с воспитанниками занятия по безопасности.



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С участием сотрудников пожарной аварийно-спасательной части №4 Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведена практическая отработка планов эвакуации воспитанников и сотрудников из здания детского сада на случай возникновения пожара. Отработаны умения сотрудников учреждения образования по поведению в экстремальных ситуациях.



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Проверена работа систем оповещения. Занятия проведены успешно: администрация, сотрудники действовали четко и уверенно, согласно алгоритму, и, самое главное, из детей никто не паниковал и знал, для чего она проводятся.