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На полигоне Брестский проходит полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций

14.03.2019 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Армейский вездеход ГАЗ‑66 мчал по бездорожью знаменитой «Сахары» — мы с корреспондентами телекомпании «Воен ТВ» направлялись на огневую позицию одной из батарей смешанного артиллерийского дивизиона 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Там в ожидании боевой стрельбы замерли 122‑мм гаубицы Д‑30. Возле орудий находились расчеты — заканчивались последние приготовления перед стрельбой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64318.php

На полигоне Брестский проходит полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64318.php

На полигоне Брестский проходит полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций

Эти гаубицы по праву можно назвать легендарными. Они отличаются высокой кучностью стрельбы, маневренностью и способны поражать цели на расстоянии более 15 километров. Главные их преимущества — возможность ведения кругового обстрела и десантирование.

Для многих военнослужащих дивизиона это первый полевой выход и отличная возможность проверить свои знания на практике.

Как рассказал командир смешанного артиллерийского дивизиона 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии подполковник Вадим Рудь, в тот день военнослужащие гаубичных артиллерийских батарей дивизиона выполняли задачи по поражению целей стрельбой прямой наводкой.

— Стрельбу штатным снарядом военнослужащие выполняют впервые, можно сказать, что это их «боевое крещение», — подчеркнул офицер. — Они корректируют огонь, наблюдают цели и получают колоссальный опыт работы при вооружении.

По словам командира орудия гвардии младшего сержанта Александра Влашевича, каждая стрельба из гаубицы Д‑30 — это непередаваемые ощущения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64318.php

На полигоне Брестский проходит полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций

— Хорошо помню свою первую стрельбу, — поделился Александр. — Волновался сильно, что-то не получалось — первый раз все-таки. Но старшие товарищи во всем помогали, подсказывали. Теперь уже сам передаю опыт новому пополнению. Самая сложная стрельба — когда не видишь цель. Приходится производить множество расчетов. Лично мне по душе стрельба прямой наводкой.

— Гаубица Д‑30 очень надежная и мобильная,  — поддержал разговор командир орудия гвардии сержант Роман Дмитрук. — На ее перевод из походного положения в боевое уходит мало времени. В состав расчета входит пять человек. Все действия выполняются по команде командира орудия, который, в свою очередь, руководствуется командами старшего офицера батареи.

…Тем временем расчет первого орудия заметно оживился: он получил целеуказания. Спустя время гвардейцы были готовы к выполнению боевой задачи.

— Орудие!..

— Выстрел!

И через мгновение трехтонная гаубица Д‑30 словно присела, выплевывая стреляную гильзу. И само орудие, и весь расчет на несколько секунд накрыло клубами дыма.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64318.php

На полигоне Брестский проходит полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64318.php

На полигоне Брестский проходит полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций

Гвардии младший сержант Александр Влашевич

Старший офицер батареи и командир орудия внимательно наблюдали за «полем боя», корректировали огонь. С каж­дым выстрелом в действиях крылатой гвардии появлялось все больше сноровистости, слаженности и уверенности в действиях. Было видно, что они уже не испытывали волнения перед мощью гаубицы и прямо в эти минуты становились настоящими артиллеристами.

Гвардии подполковник Вадим Рудь высоко оценил действия подчиненных.

— Поле — академия солдата, — подчеркнул офицер. — Военнослужащие получили хороший опыт боевой работы, почувствовали уверенность в своих силах. Многие задачи выполнены на оценку «отлично», общая оценка — «хорошо».

Артиллеристы будут находиться на полевом выходе весь март. За это время пройдет слаживание взводов и батарей. А венцом подготовки станут тактические учения с батареями.

Подполковник Дмитрий Лобашов, «Ваяр», фото автора

 
 
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  Армейский вездеход ГАЗ‑66 мчал по бездорожью знаменитой «Сахары» — мы с корреспондентами телекомпании «Воен ТВ» направлялись на огневую позицию одной из...
 
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