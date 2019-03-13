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Парни и девушки показывают, как превратились «из гадких утят в прекрасных лебедей» благодаря спорту

14.03.2019 18:37 — Разное | Tut.by  
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На форуме Reddit пользователи сравнивают свои школьные или студенческие снимки с актуальными фото, чтобы показать «превращение из гадкого утенка в прекрасного лебедя». Многим в этом помогли спорт и правильное питание.

«16 лет и 26 лет. Подрос, похудел, начал много тренироваться. Мне кажется, я даже выгляжу другим человеком».


«30 дней физических упражнений — и уже видна разница».


«Немножко изменился».


«13 лет и 24 года»


«12 лет и 25 лет».


«13 лет и 23 года. Подростковый возраст дался мне тяжело».


«15 лет и 23 года. Не назову себя нынешнюю лебедем, но улучшение заметно: в том, что касается кожи, веса и стиля в общем».


«20 лет и 23 года. Когда осознал, что выходить из дома и заботиться о здоровье веселее, чем сидеть дома и жевать!»


«Почти два года упорной работы. Я не останавливаюсь».


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На форуме Reddit пользователи сравнивают свои школьные или студенческие снимки с актуальными фото, чтобы показать «превращение из гадкого утенка в прекрасного...
 
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