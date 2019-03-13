|
Парни и девушки показывают, как превратились «из гадких утят в прекрасных лебедей» благодаря спорту
На форуме
«16 лет и 26 лет. Подрос, похудел, начал много тренироваться. Мне кажется, я даже выгляжу другим человеком».
«30 дней физических упражнений — и уже видна разница».
«Немножко изменился».
«13 лет и 24 года»
«12 лет и 25 лет».
«13 лет и 23 года. Подростковый возраст дался мне тяжело».
«15 лет и 23 года. Не назову себя нынешнюю лебедем, но улучшение заметно: в том, что касается кожи, веса и стиля в общем».
«20 лет и 23 года. Когда осознал, что выходить из дома и заботиться о здоровье веселее, чем сидеть дома и жевать!»
«Почти два года упорной работы. Я не останавливаюсь».
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На форуме Reddit пользователи сравнивают свои школьные или студенческие снимки с актуальными фото, чтобы показать «превращение из гадкого утенка в прекрасного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)