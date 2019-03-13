Парни и девушки показывают, как превратились «из гадких утят в прекрасных лебедей» благодаря спорту

На форуме Reddit пользователи сравнивают свои школьные или студенческие снимки с актуальными фото, чтобы показать «превращение из гадкого утенка в прекрасного лебедя». Многим в этом помогли спорт и правильное питание.

«16 лет и 26 лет. Подрос, похудел, начал много тренироваться. Мне кажется, я даже выгляжу другим человеком».





«30 дней физических упражнений — и уже видна разница».





«Немножко изменился».





«13 лет и 24 года»





«12 лет и 25 лет».





«13 лет и 23 года. Подростковый возраст дался мне тяжело».





«15 лет и 23 года. Не назову себя нынешнюю лебедем, но улучшение заметно: в том, что касается кожи, веса и стиля в общем».





«20 лет и 23 года. Когда осознал, что выходить из дома и заботиться о здоровье веселее, чем сидеть дома и жевать!»





«Почти два года упорной работы. Я не останавливаюсь».



