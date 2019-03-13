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15 марта – День Конституции Республики Беларусь

14.03.2019 17:53 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Завтра, 15 марта, в 15.30 у Каменецкой башни пройдет мероприятие, посвященное 25-летию со дня принятия Конституции Республики Беларусь и становления института президентства.

В программу мероприятия включены:

– экскурсия;

– проведение торжественной акции «Мы – граждане Беларуси» (вручение паспортов и изданий Конституции Республики Беларусь гражданам Республики Беларусь, достигшим 14-летнего возраста в день получения первого паспорта гражданина Республики Беларусь, сувениров);

– час гражданственности.

 
 
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Завтра, 15 марта, в 15.30 у Каменецкой башни пройдет мероприятие, посвященное 25-летию со дня принятия Конституции Республики Беларусь и... Сообщение 15 марта – День...
 
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