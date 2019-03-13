|
15 марта – День Конституции Республики Беларусь
14.03.2019 17:53 — Разное | Навiны Камянеччыны
>
Завтра, 15 марта, в 15.30 у Каменецкой башни пройдет мероприятие, посвященное 25-летию со дня принятия Конституции Республики Беларусь и становления института президентства.
– экскурсия;
– проведение торжественной акции «Мы – граждане Беларуси» (вручение паспортов и изданий Конституции Республики Беларусь гражданам Республики Беларусь, достигшим 14-летнего возраста в день получения первого паспорта гражданина Республики Беларусь, сувениров);
– час гражданственности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра, 15 марта, в 15.30 у Каменецкой башни пройдет мероприятие, посвященное 25-летию со дня принятия Конституции Республики Беларусь и... Сообщение 15 марта – День...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)