Укомплектованность белорусской армии офицерскими кадрами превышает 95% - Минобороны

Вооруженные силы Беларуси укомплектованы офицерскими кадрами на 95-96%, сообщил начальник управления военного образования Минобороны Беларуси полковник Игорь Слуцкий.

"На сегодняшний день у нас укомплектованность Вооруженных сил 95-96%. Именно офицерскими кадрами. Это, по большому счету, наивысшая укомплектованность даже со времен СССР и Белорусского военного округа", - сообщил И.Слуцкий на пресс-конференции в четверг в Минске.

"Это говорит о том, что наша система достаточно эффективно функционирует", - отметил он.

В свою очередь замначальника по учебной работе УО "Военная академия Республики Беларусь" полковник Владимир Суша заявил о высоком уровне белорусской системы военной подготовки, доказательством чего является большое количество обучающихся в академии иностранных граждан. "С момента образования Военной академии в 1995 году через нее прошли более 1,5 тыс. человек. Основные страны (из которых приезжают на обучение в Беларусь – ИФ) – это Венесуэла, Вьетнам, КНР, Казахстан", - сказал В.Суша.

"Те специалисты, которые готовились в странах социалистического лагеря в свое время, достигнув руководящих постов, помнят о системе подготовки (белорусской – ИФ)", - продолжил он. Поэтому, по словам В.Суши, "отправляют (в Беларусь – ИФ) своих подчиненных".