Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ посетит Беларусь – БАЖ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир посетит Беларусь 18-20 марта с официальным визитом, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

"Арлем Дезир встретится с представителями государственных органов, Белорусской ассоциации журналистов, руководителями и журналистами СМИ, медиа-экспертами", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что А.Дезир внимательно следит за ситуацией в области медиа в Беларуси.

"Свою позицию он озвучивал после оглашения уголовного приговора Марине Золотовой, массовых задержаний журналистов по "делу БелТА" в августе", - добавили в ассоциации.

ОО "Белорусская ассоциация журналистов" - добровольное, негосударственное, непартийное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью либо содействуют ее развитию. БАЖ действует с 1995 года, в 2006 году прошла государственную перерегистрацию.