«В двушку не поедем, будем ждать четырехкомнатную». Многодетные рассказывают про льготы и расходы

Власти обещают изменения для многодетных семей. К примеру, поднять и дифференцировать пособия, разрешить использовать семейный капитал при достижении ребенком 3 лет, ускорить получение жилья. FINANCE.TUT.BY поговорил с двумя многодетными семьями и попросил их рассказать о своей жизни, доходах и тратах — хватает ли денег на содержание детей, легко ли получить жилье и какими льготами реально воспользоваться.



Многодетная мать катерина Макаревич со своими детьми. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Пособие — 480 рублей, коммуналка — 320 рублей»

У Екатерины Макаревич пятерых детей. Из постоянного дохода — детские пособия в 480 рублей. Мама периодически подрабатывает и получает от 600 рублей до тысячи рублей. Отец трудится в России и зарабатывает примерно 1500 рублей в месяц. На коммунальные платежи в последний месяц ушло 320 рублей в месяц, другие обязательные платежи забирают примерно 140 рублей.

Екатерина Макаревич живет в военном городке Уручье с самого рождения. Она выросла в местном общежитии, а сейчас живет тут вместе с четырьмя детьми и гражданским супругом. Старшему — пятому сыну — уже 22 года, он переехал в другую квартиру.

«Мы с младшим Кириллом и папой живем тут, во второй комнате двое детей, а Макс, как самый взрослый, в третьей», — показывает жилище Екатерина. В очереди на собственную квартиру они стоят только год.

— Мы всю жизнь тут жили, но несколько лет назад ненадолго уехали в другой город и выписались отсюда. Когда вернулись, как раз родился Матвей, и мы получили статус многодетных. Одновременно с этим вместо обязательных пяти лет прописки для получения жилья ввели десять лет. Сейчас на очереди мы стоим двадцать восьмые — вот, ждем, может быть, в этом году что-то получится. Но в однокомнатную или двушку не поедем — льготный кредит предоставляется один раз, будем ждать четырехкомнатную.

Екатерина живет с мужем в гражданском браке — мужчина регулярно ездит на заработки в Россию, где подрабатывает сварщиком. Большую часть денег он откладывает на будущую квартиру. Когда отца нет дома, семья живет на два пособия и мамины подработки.

— Раньше сварщики и здесь неплохо получали, примерно по 700−800 рублей. Со временем убрали «вредность» и снизили коэффициенты, начали выходить катастрофически маленькие суммы, рублей 300. Поэтому уже на протяжении пяти лет он (гражданский супруг. — Прим. ред.) ездит в Россию — находится там три-четыре месяца, потом приезжает на пару недель домой. Если перевести в белорусские, получается примерно 1500 рублей в месяц. Пока решили жить так, потому что впереди покупка жилья, а это немаленькие деньги. Стараемся что-то подсобрать.

Женщина жалуется, что в последние месяцы сильно выросла стоимость коммуналки — за январь получилось 322 рубля за 29 жилых метров. Для сравнения, два пособия, которые получает семья, составляют в общей сложности 480 рублей.





— При этом год назад платили за жилье всего 120 рублей. Это у нас ввели аренду больше ста рублей в месяц, плюс начислили очень много электроэнергии — 343 киловатта. Раньше были личные счетчики, но их убрали и начали снимать показания с общедомового.

Помимо коммуналки в другие обязательные платежи входит детский садик — за двоих детей получается около 70 рублей. Интернет и мобильные телефоны забирают примерно столько же, с нового учебного года прибавятся расходы на спортивные секции для двух детей. Также много денег уходит на одежду, отмечает Екатерина.

— Межсезонье — самый тяжелый период, поэтому стараемся закупаться уже с середины зимы. Например, один мембранный комбинезон 300 рублей стоит. Если бы я сидела в декрете и нигде не подрабатывала, пособие бы ушло на обязательные траты. Получается, остальное должен зарабатывать папа, — рассуждает многодетная мама.





Екатерина трудится на полставки маляром-штукатуром, время от времени делает ремонт, параллельно подрабатывает дворником в детском саду. Пока она на работе, за младшим ребенком присматривает папа или остальные дети.

— В саду на полставки у меня четыре часа рабочих — могу выйти в 6 утра и до 10 уже освободиться. Ребенок в это время спит. Маляром тоже стараюсь брать работу где-то в военном городке, тут ее хватает. Причем все официально, по договору подряда или договору найма, поэтому минимальный стаж на пенсию у меня уже наработан.

По словам Екатерины, подработка «может принести тысячу рублей, а может и 600». Плюс к этому у семьи есть льготы, которые помогают экономить — 50%-ная скидка на детский сад, бесплатное питание в школе и выплаты к новому учебному году.

— Пытались мы узнать про субсидии на коммуналку — в законодательстве прописано, что многодетные могут платить по заниженным тарифам. Но на общежития это не распространяется. Еще только недавно узнали про бесплатное двухлетнее питание для многодетных. Оно дается на полгода, потом нужно обновлять документы. Туда входят каши, смеси, фруктовое и овощное пюре, — рассказывает женщина.

Также с рождением младшего ребенка семья оформила семейный капитал. Если бы средствами можно было пользоваться уже сейчас, потратили бы их на жилье или учебу, рассказывает многодетная мама. «Говорят, что скоро разморозят эти деньги. Целесообразнее использовать их сейчас, пока дети маленькие. А так за 18 лет может случиться что угодно», — считает Екатерина.





«Муж в несезон зарабатывает минималку, в сезон — тысячу рублей»

У Марины Патиевской пятеро детей. Женщина получает 330 рублей, ее муж зарабатывает в зависимости от сезона от 330 до 1200 рублей. Также с семьей живет свекровь, она получает пенсию по инвалидности в 300 рублей. На обязательные платежи уходит примерно 300 рублей — из них 100 рублей идет на долг по кредиту и 70 рублей на оплату ЖКУ

42-летняя Марина Патиевская — мама пятерых детей. Семья живет в собственном доме в деревне Судники Воложинского дома.

— Изначально мы жили не здесь — я вышла замуж и переехала в Дзержинский район к мужу. Сразу обустроились у свекрови, потому мужу дали дом от колхоза. Но там замкнуло проводку, случился пожар, и все имущество сгорело. Другого жилья в деревне не было, и нам предложили переехать в Судники. Как стало четверо детей, дали жилье побольше. Тут даже есть второй этаж, но нет денег, чтобы доделывать комнаты.



Марина вместе с семьей. Фото: из личного архива героя

Новое место жительства находилось недалеко от старого, однако работу все равно пришлось сменить. Муж устроился механизатором в другой колхоз, Марина нашла место доярки. «Зарплату вовремя не платили. Если деньги появлялись, давали какие несчастные 20 рублей. Что за них купишь? Потом слегла свекровь, которая переехала вместе с нами, нужно было за ней смотреть. Из-за этого я сменила работу и пошла техработником в школу», — объясняет многодетная мама.

Сейчас женщина не получает пособие на детей, только «голую зарплату» — минималку в 330 рублей. Муж Марины в несезон зарабатывает столько же, а с весны до поздней осени — 1000−1200 рублей. Свекровь получает пенсию в 300 рублей, но почти все эти деньги уходят на памперсы и лекарства.

— Мы выплачиваем кредит уже шесть лет. Банк погасил часть долга, но остаток отдаем колхозу, по 100 рублей каждый месяц. По коммуналке я только за свет 60 рублей плачу. Баллон газа стоит 16 рублей, его хватает на пару месяцев. Интернет, мобильные, кабельное телевидение — всего на обязательные платежи уходит около 300 рублей. Почти вся моя зарплата.

По словам женщины, оставшихся денег не хватает, но у семьи есть свое хозяйство — свиньи и куры, а также город.

— Яйца, сало, мясо — все свое. Было две коровы, но колхоз перестал выделять сено. Поэтому больше не держим. В магазине покупаю крупы, макароны, сахар, хлеб и молочные продукты. На еде немного экономим, поэтому больше остается на детей — сейчас большие требования и в школах, и в садике. Надо принадлежности покупать, выписывать газеты-журналы, давать деньги на поездки. Матери всегда хочется, чтобы ребенок как-то отдохнул — неважно, цирк это или лагерь.

На пенсию Марина сможет выйти через 10 лет, когда пятому ребенку исполнится 16 лет. Тогда ей будет 52 года. Однако планов уходить на льготную пенсию у женщины нет.

— Если будет здоровье позволять, конечно, буду еще работать. Еще дети учиться будут, на это нужны деньги. Не думаю ли я сменить работу? У нас по местности других вариантов нет, да и свекрови нужно помогать, — объясняет женщина.

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