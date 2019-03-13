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Михаил Бабич: Беларуси никто не предлагал стать частью России

14.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Россия никогда не намекала Беларуси на необходимость объединения и не требовала этого. Напротив, Москва хочет строить взаимодействие в рамках Союзного государства. Об этом в большом интервью РИА «Новости» рассказал посол России в Беларуси, специальный представитель президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью Михаил Бабич.

«Россия всегда выступала за развитие Союзного государства. Для этого и подписывался Союзный договор, который в определенной степени за эти годы был реализован», – ответил дипломат на вопрос журналиста о возможности объединения.

Бабич напомнил, что Россия много лет оказывала Беларуси финансовую поддержку. Но сейчас, указал он, Минск начал говорить о выплате средств белорусским НПЗ из российского бюджета (налоговый маневр), получении российских субсидий, закреплении доли сельхозпродукции на российской рынке и получении ещё более дешёвых кредитов.

Посол признал, что в ходе строительства Союзного государства это было бы справедливой постановкой вопроса. Однако до тех пор, пока не реализованы множество положений, среди которых – о единой денежно-кредитной, налоговой, промышленной, аграрной, инфраструктурной, таможенной и прочей политики, переход на такой уровень интеграции выглядит невозможными и финансово, и юридически.

«В этой связи, а никак не вдруг, и был поставлен вопрос о необходимости определиться с интеграционным форматом, который мы строим – ЕАЭС, Союзное государство или что-то еще, и в соответствии с принятыми решениями выполнить подписанные и юридически обязывающие договоренности», – подчеркнул Бабич.

По его словам, Москва согласна исполнять положения Союзного договора, согласна идти по евразийскому соглашению или развивать отношения в двух форматах объединения. Но в первую очередь следует понять конкретную цель и «перестать обмениваться взаимными упреками, обвинениями, зачастую нелепыми».

Бабич заметил, что вопросы о желании России видеть Беларусь в своём составе возникают регулярно, но никаких оснований под ними не было и нет.

«Этого не просто никто никому не предлагал, а наоборот, президент РФ неоднократно, и публично, и в личных разговорах с президентом Белоруссии, довел свою позицию: Россия выступает исключительно за двустороннее взаимовыгодное развитие Союзного государства, если этого хотят наши белорусские друзья. Если не хотят – можем развивать любой другой интеграционный формат отношений», – заключил дипломат.



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Теги: Минск
 
 
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