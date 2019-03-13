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«Вытолкнул подчинённого за пределы окопа и закрыл его своим телом». В Печах офицер спас жизнь солдату
Новости Беларуси. Офицер спас жизнь солдату-срочнику. Об этом сообщает Минобороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел 14 марта во время занятий по огневой подготовке в Печах. Военнослужащий во время метания гранаты уронил боеприпас в окоп. Заметив это, один из офицеров взял ситуацию в свои руки.
Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:
Оба военнослужащих получили незначительные травмы. Их жизни ничего не угрожает.
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«Вытолкнул подчинённого за пределы окопа и закрыл его своим телом». В Печах офицер спас жизнь солдату
Новости Беларуси. Офицер спас жизнь солдату-срочнику. Об этом сообщает Минобороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По информации пресс-службы...
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