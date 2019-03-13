БГК имени Мешкова победно завершил регулярный чемпионат в SEHA-лиге

Новости Беларуси. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победно завершил регулярный чемпионат SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 18-м туре чемпионы Беларуси переиграли на выезде хорватский «Нексе» 29:26. И вместе с македонским «Вардаром», а также хорватскими «Загребом» и «Нексе» вышли в «финал четырех».





Победителем регулярного сезона становится «Вардар». Как раз с ним «мешковцам» предстоит встретиться в полуфинале 2 апреля в брестском Двореце спорта «Виктория».