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Наталья Кочанова: «Обещания должны выполняться всегда, будь это электоральный или обыкновенный год»

14.03.2019 17:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан стала одной из главных тем встречи Александра Лукашенко с главой Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси – Наталье Кочановой: Нужно встряхнуть всю страну, отреагировав на просьбы и запросы людей

Уже во время интервью журналистам Наталья Кочанова подчеркнула, что не нужно искать различия между электоральными годами и остальными.

Наталья Кочанова: «Обещания должны выполняться всегда, будь это электоральный или обыкновенный год»

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Те вопросы, которые необходимо решать на любом уровне, будь это местные органы власти или руководители предприятия и организации, или руководители цеха на предприятии. Эта задачи стоят перед нами постоянно, и они постоянно решаются.

Конечно, абсолютно правильно было сказано: надо работать так, чтобы эти года ничем не отличались друг от друга. Обещания должны выполняться всегда, будь это электоральный или обыкновенный год. Если руководитель дал обещание, оно должно быть выполнено. Людей обманывать нельзя. Это главный тезис, который всегда говорит Президент нашей страны. Поэтому надо просто ответственно работать, и тогда все проходит очень слаженно, четко и понятно.

Наталья Кочанова: «Обещания должны выполняться всегда, будь это электоральный или обыкновенный год»

Что же касается предстоящего послания, то глава Администрации рассказала, что документ сейчас отрабатывается. Все акценты расставлены, задачи понятны, и сегодня надо заниматься их реализацией.
 
 
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Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан стала одной из главных тем встречи Александра Лукашенко с главой Администрации Президента, сообщили в программе...
 
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