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Машина в хлам. Под Солигорском нетрезвый бесправник на Honda вылетел в придорожное дерево

14.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Машина в хлам. Под Солигорском нетрезвый бесправник на Honda вылетел в придорожное дерево

В Солигорском районе 13 марта около 19 часов на 26 км автодороги Старобин-Сковшин-Сосны 24-летний местный житель на Honda Civic возле деревни Сковшин не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель и пассажир с различными травмами доставлены в больницу.

— Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения (не получал). По факту ДТП проводится проверка? сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарёв.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования водитель лишается права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года. Также он получает штраф от 1275 до 2550 рублей (от 50 до 100 базовых величин). За повторное управление в течение года в нетрезвом виде в отношение автолюбителя возбуждается уголовное дело, а его транспортное средство конфискуется (вне зависимости от того, кому оно принадлежит).

К слову, в 2018 года сотрудниками ГАИ Минской области выявлено более 4 тысяч фактов управления транспортным средством в нетрезвом виде. Из них 213 повторно – в отношении таких автолюбителей возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.317-прим УК.

Машина в хлам. Под Солигорском нетрезвый бесправник на Honda вылетел в придорожное дерево

Машина в хлам. Под Солигорском нетрезвый бесправник на Honda вылетел в придорожное дерево

Напомним, утром 8 марта слуцкие гаишники преследовали нетрезвого бесправника, который скрылся с места ДТП.


Фото: Солигорские Автолюбители

 
 
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В Солигорском районе 24-летний местный житель на Honda Civic возле деревни Сковшин не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель и пассажир...
 
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