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Машина в хлам. Под Солигорском нетрезвый бесправник на Honda вылетел в придорожное дерево
14.03.2019 — Разное | Слуцк Город
В Солигорском районе 13 марта около 19 часов на 26 км автодороги Старобин-Сковшин-Сосны 24-летний местный житель на Honda Civic возле деревни Сковшин не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель и пассажир с различными травмами доставлены в больницу.
— Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения (не получал). По факту ДТП проводится проверка? —
К слову, в 2018 года сотрудниками ГАИ Минской области выявлено более 4 тысяч фактов управления транспортным средством в нетрезвом виде. Из них 213 повторно – в отношении таких автолюбителей возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.317-прим УК.
Напомним, утром 8 марта слуцкие гаишники
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В Солигорском районе 24-летний местный житель на Honda Civic возле деревни Сковшин не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель и пассажир...
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