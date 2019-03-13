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БАТЭ сенсационно проиграл "Ислочи" в Кубке Беларуси
"Ислочь" стала первым полуфиналистом Кубка Беларуси, сенсационно выиграв у БАТЭ.
Во время матча БАТЭ — "Ислочь" / fcbate.by
В матче 14 марта футболисты "Ислочи" во втором четвертьфинальном матче турнира победили борисовчан со счетом 1:0. Автором победного гола на 32-й минуте игры стал Дмитрий Комаровский. Первая встреча команд завершилась вничью — 1:1. Таким образом, "Ислочь" вышла в полуфинал Кубка Беларуси, передает
15 марта состоятся еще два четвертьфинальных матча. Причем оба они пройдут в Бобруйске. В 13:00 будут играть "Слуцк" и минское "Динамо" (первая встреча закончилась победой столичной команды 2:0). А в 17:30 местная "Белшина" встретится с солигорским "Шахтером", которому разгромно проиграла в первом матче (0:5).
Последний из четвертьфинальных матчей пройдет в Гомеле 16 марта. Футболисты местного "Локомотива" выйдут против "Витебска". В первой встрече витебляне победили со счетом 1:0.
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"Ислочь" стала первым полуфиналистом Кубка Беларуси, сенсационно выиграв у БАТЭ.
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