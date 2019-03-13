



"Еврорадио" . В матче 14 марта футболисты "Ислочи" во втором четвертьфинальном матче турнира победили борисовчан со счетом 1:0. Автором победного гола на 32-й минуте игры стал Дмитрий Комаровский. Первая встреча команд завершилась вничью — 1:1. Таким образом, "Ислочь" вышла в полуфинал Кубка Беларуси, передает









15 марта состоятся еще два четвертьфинальных матча. Причем оба они пройдут в Бобруйске. В 13:00 будут играть "Слуцк" и минское "Динамо" (первая встреча закончилась победой столичной команды 2:0). А в 17:30 местная "Белшина" встретится с солигорским "Шахтером", которому разгромно проиграла в первом матче (0:5).



