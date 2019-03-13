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Составлена карта, показывающая, в чем преуспели страны мира. Угадайте, в чем лучшие беларусы
Портал Information is beautiful обновил карту, которая показывает, в чем преуспели государства мира, сообщает журнал
Например, пользуясь статистикой от пользователей, сообщество выяснило, что в Турции лучше всего умеют сажать журналистов, в России больше всех покупают видеорегистраторы, а Монголия — лидер по найденным велоцирапторам.
А вот Беларусь лучше всего в распитии алкоголя.
«Если вашей страны нет на карте, то мы либо не смогли ее поместить, либо не нашли в ней лучший показатель (простите!)», — отмечают создатели портала.
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Портал Information is beautiful обновил карту, которая показывает, в чем преуспели государства мира, сообщает журнал «Нож».
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