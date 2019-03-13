Составлена карта, показывающая, в чем преуспели страны мира. Угадайте, в чем лучшие беларусы

Например, пользуясь статистикой от пользователей, сообщество выяснило, что в Турции лучше всего умеют сажать журналистов, в России больше всех покупают видеорегистраторы, а Монголия — лидер по найденным велоцирапторам.





А вот Беларусь лучше всего в распитии алкоголя.