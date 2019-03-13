Борис Хамайда / vitebskspring.org





На него составили административный протокол за "загромождение улицы". В милиции Хамайда пробыл более часа.





По словам Хамайды, он, как всегда, стоял в этот день около известного в Витебске "синего дома" (улица Ленина, 28) и распространял независимые издания. Через 15 минут после того, как он пообщался с витебским журналистом, к нему подошли милиционеры и потребовали покинуть это место. Когла оппозиционер отказался уходить, его задержали, сообщив, что он нарушает законодательство о массовых мероприятиях.









Но в отделении на него составили протокол за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов — якобы Хамайда "загромождал своим имуществом улицу". Ему грозит штраф до 127,5 рубля (5 базовых величин). Оппозиционер не подписал протокол.





Милиционеры сказали, что задержали Хамайду, потому что завтра — День Конституции.