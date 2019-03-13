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На памятнике Кастусю Калиновскому в Вильнюсе будет белорусская надпись
На памятнике Кастусю Калиновскому, который планируется поставить на виленском кладбище Росса, будет белорусская надпись — рядом с польской и литовской.
Кладбище Росса в Вильне / Radzima.org
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"Как знаете, Литва планирует перезахоронить останки знаменитых повстанцев 1863 года, найденные на Гедиминовой горе в Вильне. Появится место для белорусского языка, рядом с польским и литовским. Поскольку один из самых известных участников восстания Калиновский входит в пантеон главных национальных героев Беларуси, вполне понятна озабоченность белорусов по этому поводу", — сообщил Томилинас.
Останки повстанцев нашли на Замковой горе два года назад, когда укрепляли ее склон.
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На памятнике Кастусю Калиновскому, который планируется поставить на виленском кладбище Росса, будет белорусская надпись — рядом с польской и литовской.
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