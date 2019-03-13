На памятнике Кастусю Калиновскому в Вильнюсе будет белорусская надпись

Кладбище Росса в Вильне / Radzima.org





Фейсбуке сообщил депутат литовского парламента Томас Томилинас со ссылкой на министра культуры Литвы Миндаугаса Кветкаускаса, передает "Еврорадио" . Об этом в своем аккаунте насообщил депутат литовского парламента Томас Томилинас со ссылкой на министра культуры Литвы Миндаугаса Кветкаускаса, передает









"Как знаете, Литва планирует перезахоронить останки знаменитых повстанцев 1863 года, найденные на Гедиминовой горе в Вильне. Появится место для белорусского языка, рядом с польским и литовским. Поскольку один из самых известных участников восстания Калиновский входит в пантеон главных национальных героев Беларуси, вполне понятна озабоченность белорусов по этому поводу", — сообщил Томилинас.





Останки повстанцев нашли на Замковой горе два года назад, когда укрепляли ее склон.











