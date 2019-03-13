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На памятнике Кастусю Калиновскому в Вильнюсе будет белорусская надпись

14.03.2019 19:05 — Разное | Партизан  
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На памятнике Кастусю Калиновскому, который планируется поставить на виленском кладбище Росса, будет белорусская надпись — рядом с польской и литовской.


Кладбище Росса в Вильне / Radzima.org

Об этом в своем аккаунте на Фейсбуке сообщил депутат литовского парламента Томас Томилинас со ссылкой на министра культуры Литвы Миндаугаса Кветкаускаса, передает "Еврорадио".


"Как знаете, Литва планирует перезахоронить останки знаменитых повстанцев 1863 года, найденные на Гедиминовой горе в Вильне. Появится место для белорусского языка, рядом с польским и литовским. Поскольку один из самых известных участников восстания Калиновский входит в пантеон главных национальных героев Беларуси, вполне понятна озабоченность белорусов по этому поводу", — сообщил Томилинас.

Останки повстанцев нашли на Замковой горе два года назад, когда укрепляли ее склон.




 
 
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На памятнике Кастусю Калиновскому, который планируется поставить на виленском кладбище Росса, будет белорусская надпись — рядом с польской и литовской.
 
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