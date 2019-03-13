Шведскую школьницу номинировали на Нобелевскую премию мира

Time . Об этом сообщает





На премию 16-летнюю школьницу номинировали депутаты парламента Норвегии.









Грета Тунберг





"Мы номинировали Грету, потому что климатическая угроза может быть одной из важнейших причин войн и конфликтов. Массовое движение, начатое Гретой, является очень важным вкладом в мир", - сказал депутат Фредди Андре Овстегаард.





Time уже признавал Грету Тунберг одним из самых влиятельных подростков 2018 года. Она выступала на Климатической конференции ООН в Польше и на Экономическом форуме в Давосе и сказала, что "лидерам следует вести себя так, как будто наш дом в огне, потому что так оно и есть".









Грета в течение месяца проводила одиночный пикет под парламентом Швеции с требованием прилагать больше усилий для предотвращения климатических изменений. Она стала сподвижницей движения Fridays For Future, в рамках которого каждую пятницу проходят забастовки школьников по всему миру.