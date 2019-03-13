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Шведскую школьницу номинировали на Нобелевскую премию мира
Шведскую школьницу Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию за работу, которую она проводит среди молодежи за предотвращение климатических изменений.
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На премию 16-летнюю школьницу номинировали депутаты парламента Норвегии.
Грета Тунберг
"Мы номинировали Грету, потому что климатическая угроза может быть одной из важнейших причин войн и конфликтов. Массовое движение, начатое Гретой, является очень важным вкладом в мир", - сказал депутат Фредди Андре Овстегаард.
Time уже признавал Грету Тунберг одним из самых влиятельных подростков 2018 года. Она выступала на Климатической конференции ООН в Польше и на Экономическом форуме в Давосе и сказала, что "лидерам следует вести себя так, как будто наш дом в огне, потому что так оно и есть".
Грета в течение месяца проводила одиночный пикет под парламентом Швеции с требованием прилагать больше усилий для предотвращения климатических изменений. Она стала сподвижницей движения Fridays For Future, в рамках которого каждую пятницу проходят забастовки школьников по всему миру.
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Шведскую школьницу Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию за работу, которую она проводит среди молодежи за предотвращение климатических изменений.
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