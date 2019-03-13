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Недетский долг за «детские» деньги

14.03.2019 18:45 — Разное | Партизан  
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Вот уже пять месяцев могилевчанка Алёна Крен живет в польском Гданьске. Сюда, в командировку уехал ее муж. И чтобы семья была вместе супруги решили: женщина вместе с детьми на время также переедут в Польшу. И все бы ничего, но не так давно семья Крен получила «привет» из Беларуси: декретные деньги, которые Алёна получает на одного из детей, нужно срочно вернуть в бюджет «социально-ориентированного» государства. Иначе могилевскую семью ждет суд…

Недетский долг за «детские» деньги
Оговоримся сразу: это классическая история о том, что незнание закона не освобождает от ответственности. Но есть в ней и чисто человеческий аспект, на котором хотелось бы заострить внимание.

Вот что «Белорусскому Партизану» рассказала сама Алёна Крен:

- Около полугода назад мужу предложили работу в Польше. Он не хотел оставлять семью в Беларуси, хотел, чтобы мы переехали вместе с ним. Решение казалось единственно верным: вместе и детей растить легче.
 В нашей семье трое несовершеннолетних детей – на одного из них я получала в Беларуси декретные деньги, плюс к этому белорусское государство доплачивает какую-то сумму в том случае, если в семье кроме ребенка до трех лет, есть еще несовершеннолетние дети.

Короче говоря, мы переехали. Муж получил «Карту временного пребывания» в Польше. Этот документ дает ему право на работу, определенный социальный пакет. Я же переехала в Польшу по визе, которая дает право на обучение здесь. Но по ней мне закрыт доступ к местному рынку труда.

Муж работает. Его зарплаты хватает на то, чтобы оплатить коммунальные и прокормить семью. Я же постоянно нахожусь с детьми. Скажу сразу, мы не планируем оставаться в Польше – командировка мужа рассчитана на год, после чего мы скорее всего вернемся в Беларусь.

- Как вы узнали о том, что в Беларуси у вашей семьи начались проблемы?

- Моя подруга открыла наш почтовый ящик, а там письмо из Фонда социальной защиты. Тон письма угрожающий, мол, вы скрыли от нас факт своего переезда в другую страну, посему сумму декретных денег, которые вы получили за последние пять месяцев и все другие выплаты необходимо срочно вернуть в бюджет. 
На сегодняшний день речь идет о сумме в 2.400 рублей. Для нашей семьи — это огромные деньги, взять их пока негде… 

- Но ведь требование государства законное?

- Скажу сразу, уезжая из Беларуси у меня не было никакого умысла, обмануть государство. Здесь, скорее речь идет о том, что я не знала о существовании закона, в котором написано: при выеозде детей за пределы страны на срок больше двух месяцев выплата пособия прекращается.  И что родители должны предоставить информацию по месту получения пособия о том, что они собираются покинуть территорию страны, чтобы впоследствии не возмещать сумму переплаты. Мы этого не сделали и сейчас обязаны возместить «недетский» долг за «детские» деньги.

- Но выплачивать вы его собираетесь?

- Да. С одной стороны, я могла сказать, что было бы правильно оставлять за гражданами Беларуси все выплаты и пособия при выезде заграницу, скажем, на год. Вся наша семья – я, муж, дети – граждане Беларуси, планов выходить из белорусского гражданства у нас нет. Какая разница, где я покупаю своим детям молоко, постоянно в Могилеве или временно в Гданьске?

А с другой стороны, зная белорусские реалии я уверена, деньги эти с меня взыщут, в любом случае. Я еще раз хочу обратить внимание на то, что не отказываюсь вернуть эти деньги в бюджет.


- А в чем тогда проблема?

- Проблема в том, что, не каждая белорусская семья может в один платеж вернуть в бюджет сумму в 1200 долларов. я написала письмо в администрацию Октябрьского района Могилева, в котором описала ситуацию. Рассказала и о том, как тяжело с тремя несовершеннолетними детьми найти требуемую сумму. Я поставила в известность районных чиновников о том, что готова возместить все до копейки, и что уже нашла возможность заплатить 200 рублей из этой суммы.

На мой взгляд, здесь есть явный пробел в белорусском законодательстве. Ситуации у людей бывают в жизни разные. Для того, чтобы вернуть всю сумму полностью нашей семье нужно время. Проще говоря, рассрочка этого платежа. Об этом я и попросила районное руководство – дайте время, рассрочьте платеж. Ответа на свое обращение я пока не получила.

Зато, в письме из Фонда Социальной защиты написано, что если я не верну деньги до 15 марта, то будет суд и государство найдет возможность забрать свое.

Понятно, что я не верну этот долг в указанный срок. Поэтому скорее всего, будет суд, опись имущества, что там еще?

Для меня сам факт возможного суда – унизителен. Поэтому, со стороны государства нужен шаг навстречу, шаг благоразумия. Зачем нужен суд, если я признаю долг и готова все выплатить. Единственное, что не сразу, а по частям.

Я знаю, что не одинока в своей ситуации.  Похожих случаев в Беларуси хватает – кто-то вынужден вернуть пособие по уходу за инвалидом, потому что выехал за лекарствами в Литву или Польшу, кто-то, как я должен вернуть декретные.

Поэтому, в законе неплохо было бы предусмотреть возможность возврата таких долгов в рассрочку. Только пойдут ли на это в «стране для жизни» - большой вопрос…


 
Теги: Могилев
 
 
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Вот уже пять месяцев могилевчанка Алёна Крен живет в польском Гданьске. Сюда, в командировку уехал ее муж. И чтобы семья была вместе супруги решили: женщина вместе с...
 
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