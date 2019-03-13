«Делаем все, что взбредет в голову нашему руководителю». Магазин «Гиппо» отказывается увольнять грузчика

29-летний Михаил Зыблиенко работает грузчиком в гипермаркете «Гиппо» в агрогородке Щомыслица под Минском с декабря 2018 года. Хотя мужчина получает 800 рублей, он считает, что его загрузили обязанностями, которые выходят за пределы трудового контракта. Месяц назад Михаил Зыблиенко направил на имя гендиректора ИУП «БелВиллесден», которому принадлежит магазин, заявление об увольнении по ст.41 Трудового кодекса (по согласованию сторон) и выплатить трехкратное возмещения среднего заработка по контракту за ухудшение правового положения. Гендиректор «БелВиллесден» ответил отказом. Мужчина обратился за юридической помощью в профсоюз РЭП.





«Делаем все, что взбредет в голову нашему руководителю»





В магазин «Гиппо» Михаил Зыблиенко устроился в начале декабря 2018 года, заключив годичный трудовой контракт. Грузчик получает 800 рублей в месяц – немалые деньги по нынешним смутным временам. Так почему мужчина решил так быстро уволиться?





- Кроме непосредственных обязанностей грузчика, я еще навожу порядок, выставляю товар в торговом зале – делаем все, что взбредет в голову нашему руководителю. Слишком много обязанностей приходится выполнять на эту сумму – гораздо больше, чем записано в трудовом контракте. Нельзя ни минуты отдохнуть – я этого не понимаю, - рассказывает Михаил Зыблиенко. – В марте я работаю по графику два дня через два. А до этого я работал по графику три рабочих дня – два выходных, три рабочих – один выходной. Графики работы со мной никто не согласовывал.





Фактически с января 2019 года Михаил Зыблиенко не может уволиться из «Гиппо»:





- Буквально через месяц работы я сообщил своему руководителю, что работа мне категорически не нравится, после чего мне сказали, что мою должность выставили на вакансию. И с тех пор я жду, правда, непонятно чего.





«Завуалированная угроза»





По мнению грузчика, ИУП «БелВиллесден» нарушает трудовое законодательство, в частности, не оформляет распоряжением и не оплачивает дополнительные работы по выкладке товара, уборке помещений, не согласовывает с ним графики работы в течении 3-х месяцев, начиная с декабря 2018 года. Администрация ИУП «БелВиллесден» отказала в увольнении.





Тогда Михаил Зыблиенко направил аналогичное заявление в Департамент государственной инспекции труда по Минску





- Видно, из Департамента государственной инспекции труда звонили моему руководству, потому что два дня назад меня вызвали к директору магазина. Собственно говоря, сути разговора я так и не понял, наша дискуссия носила бессмысленный характер. Честно говоря, я не знаю, сколько меня еще собираются держать. Завтра у меня рабочий день, видно, я открыто зайду к ней и задам этот вопрос, - рассказал Михаил Зыблиенко «Белорусскому партизану». – Когда директор вызвала меня к себе, то сказала мне: Земля-то вертится, мол, вам только 29 лет, вам еще искать новую работу. Это я воспринимаю как завуалированную угрозу.









На референдум нужно выносить вопрос об отмене ряда декретов





- Это старая проблема, которая возникла в 1999 году с изданием Декрета №29, который существенно ухудшил правовое положение работников по сравнению с Трудовым кодексом. И ввел, по сути дела, принудительный труд, закрепив право нанимателя заставлять работника трудиться на время действия трудового контракта. Проблема требует разрешения в самое ближайшее время: количество обращений в профсоюз РЭП с просьбой помочь уволиться в десятки раз выросло по сравнению с предыдущими годами, - говорит юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков. - И совершенно противоположная ситуация о продлении контрактов – обращений практически нет. Такое положение вещей мешает людям искать более высокооплачиваемую работу. Декрет №29 никак не вяжется со статьей 1 Конституции о правовом социальном государстве.





Юрий Беляков считает, что на референдум, который могут организовать власти, необходимо выносить вопрос об отмене ряда дискриминационных декретов:





- В случае проведения в Беларуси очередного референдума на него необходимо выносить вопрос об обязательной отмене декретов №№1,2,3,5 и 18, которые содержат нормы о принудительном труде, и при этом обладают большей юридической силой, чем Трудовой кодекс.



