5 скандалов вокруг клининговой компании, которой заинтересовались белорусские следователи

задержали директора известной компании «Чистый свет плюс» по обвинению в даче взятки . Структура является частью группы компаний Facilicom, созданной уроженцами Беларуси. Силовики. Структура является частью группы компаний Facilicom, созданной уроженцами Беларуси.













UDF.BY рассказывает, в какие еще скандалы она попадала в России, Украине и нашей стране. рассказывает, в какие еще скандалы она попадала в России, Украине и нашей стране.









Скандал с нелегалами в России





В 1994 году супруги Эдуард и Елена Апсит создали в Минске клининговую компанию, ознакомившись с опытом подобного бизнеса в Нидерландах. Спустя несколько лет они приехали развивать бизнес в Москву, и со временем их группа компаний Facilicom выросла до внушительных размеров. Среди их бизнеса есть даже «Народный доверительный банк».









Эдуард Апсит. Фото: Youtube





Фирма под названием «Чистый свет» стал одним из крупнейших клининговых операторов. Среди ее клиентов было, например, Министерство обороны России.





Правда, Эдуард Апсит жаловался, что больших денег при сотрудничестве с военным заработать не удавалось: «Очень плохая ситуация: по этим госконтрактам невозможно приостановить работу, при этом госзаказчики остаются должны подрядчикам за годы работы, некоторые из них не получали оплату больше года».





В 2014 году вспыхнул скандал вокруг российского «Чистого света», московские правоохранители задержали на некоторое время руководителей фирмы. Структуру обвинили в использовании нелегального труда мигрантов из Средней Азии и неуплате налогов. При этом сообщалось, что учредители – супруги Апситы – Россию покинули.





Некоторые ресурсы утверждали, что они бежали в Украину и уголовное дело их не коснулось.





Обвинения в Украине





В Украине у фирмы «Чистый Свет Фасиликом» также нашлись противники. Компанию обвиняли в участии в договорных тендерах и искусственном занижении цены. Якобы фирма могла заранее сговориться с заказчиком о том, что реальный объем работ в действительности будет меньше официально заявленного.





Впрочем, эти обвинения вполне могли быть вызваны недовольством конкурентов из числа компаний-сторожил.





В Беларуси компанию критиковал министр ЖКХ





В нашей стране клининговая компания «Чистый свет» работала давно. Еще в 2013 году Андрей Шорец, занимавший тогда пост министра жилищно-коммунального хозяйства, критиковал фирму.





«Не будем далеко ходить за примером и вспомним Борисов, где в порядке эксперимента частнику передали на обслуживание 12 многоквартирных домов. Министерство со своей стороны создало все условия, чтобы клининговая компания «Чистый свет» смогла прийти на рынок и начать работу… И что же? Спустя год к нам приехали жильцы нескольких домов и попросили вернуть им прежнюю обслуживающую организацию. То есть ЖЭС. Качество выполняемых работ их не устраивало, возникали вопросы по выездам аварийной службы и оплате за освещение мест общего пользования», – рассказал Андрей Шорец.

Провал с обслуживанием жилых домов





В 2016 году при реформе ЖКХ частные структуры официально получили право заниматься уборкой подъездов. «Чистый свет плюс» сразу же выиграл крупные тендеры на обслуживание домов в нескольких районах Минска.





Но жители стали массово жаловаться на качество работ, выкладывая фотографии в сеть.













Фото: realt.onliner.by





Договоры на уборку подъездов с «Чистым светом плюс» стали расторгать.





На тендерах компания предлагала цены ниже нормативных, но выяснилось, что справится с задачей ей иногда не по силам.





Критика за качество персонала и отношение к нему





Компания «Чистый свет плюс» набирала уборщиц, предлагая им зарплаты от 200-220 рублей. Естественно, люди были сильно недовольны таким отношением, обвиняя руководителей в желании наживы.





С другой стороны, клиенты и жители домов писали на форумах, что среди уборщиков много маргинальных элементов.