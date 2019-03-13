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Канопацкая - депутатам: Почему вы не хотите отстоять свою позицию в дискуссии с президентом?
Депутат Анна Канопацкая у себя в
Фото: TUT.BY
Депутат написала, что вчера состоялось заседание постоянной комиссии по экономической политике, на котором рассматривались в том числе возражения президента по проектам законов об инвестициях и приватизации. Анна Канопацкая рассказывает, что эти два проекта были подготовлены депутатами комиссии и работа, начатая еще прошлым созывом, была долгой и тяжелой.
В итоге проекты были готовы и внесены в повестку сессии, приняты нижней палатой, одобрены верхней и отправлены на подпись президенту. Но глава государства их не подписал, пишет
«Работа сотен людей идет прахом, мнение семи миллионов избирателей в лице депутатов, пусть и назначенных, игнорируется. Игнорируются ожидания инвесторов и рекомендации экспертов, в том числе международных. Даже сенаторов, половину из которых назначает президент, глава государства не слушает. Да, президент может так поступить, это сегодня предусмотрено в Конституции. Но верно ли это? Решение одного чиновника может перечеркнуть важную работу огромного количества людей. Проекты законов о приватизации и инвестициях, которые так ждало бизнес-сообщество, которые назывались прорывными для экономики Беларуси, остановлены возражениями президента», — пишет Канопацкая.
В итоге перед заседанием комиссии депутат «с удивлением обнаружила» отсутствие документа с самими возражениями. То есть в повестке заседания такой вопрос есть, а материалов по этим возражениям не оказалось.
«Сразу оговорюсь, это не документ для служебного пользования. Но получить его я так и не смогла. Мне его зачитали, и на все требования предоставить копию соизволили сделать вот такую (см. фото) безымянную выписку. Это позорище какое-то!» — возмущается депутат.
Фото: Анна Канопацкая
Но самое интересное, отмечает Канопацкая, было после: депутаты, разрабатывавшие законопроекты, которые уже были приняты всем Национальным собранием, проголосовали за согласие с возражениями президента. При этом, еще раз подчеркивает депутат, проекты были приняты на прошедшей сессии единогласно.
«Я все еще не перестаю удивляться существующей системе законодательной власти в Беларуси. Какими же нужно быть зависимыми депутатами от исполнительной власти, чтобы вот так, за один миг уничтожить огромную и важную для всей страны работу! Причем собственную работу! Президент ведь тоже может ошибаться. Почему же вы не хотите отстоять свою позицию в открытой дискуссии с главой государства? Причем позицию аргументированную, поддержанную всем Национальным собранием, бизнесом, избирателями… Почему?» — написала Анна Канопацкая.
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