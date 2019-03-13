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Посол России призвал Минск определиться с форматом интеграции и не обмениваться упреками

14.03.2019 18:06 — Разное | Партизан  
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Посол РФ Михаил Бабич в интервью РИА "Новости" призвал Беларусь определиться с форматом интеграции и заявил, что нужно выполнять договоренности, а не обмениваться упреками в экономической сфере.



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Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
— Главное, что надо о чем-то договориться и начать эти договоренности исполнять, чтобы не получилось, как с Союзным договором: написано про одно, делаем другое, а говорим иногда про третье, — заявил посол.


О форматах интеграции


Он сказал, что стороны могут строго идти по договору о Союзном государстве, а могут — по договору о Евразийском экономическом союзе. «Можно участвовать в двух форматах, параллельно развивать их», — добавил Михаил Бабич.

Кроме того, посол призвал перестать «обмениваться взаимными упреками, обвинениями, зачастую нелепыми, и выработать решение». Бабич высказал уверенность, что две страны способны разрешить любую ситуацию во благо двух народов.

Посол также подчеркнул, что Россия не предлагала Беларуси вступать в ее состав, и повторил, что если в Минске не хотят развития Союзного государства, то можно «развивать любой другой интеграционный формат отношений».

При этом, по словам дипломата, с 2000 по 2010 год уровень «ежегодной финансовой поддержки Беларуси или выпадающих доходов РФ» был в диапазоне от сотен миллионов до 2−3 млрд долларов.

Бабич добавил, что тогда правовых и финансовых возможностей для этого хватало. Но теперь, по оценке дипломата, сумма выросла до 5−6 млрд долларов в год.

По его словам, сейчас Беларусь поставила вопросы о внутрироссийских ценах на газ, компенсации налогового маневра (то есть распространении на белорусские НПЗ выплаты отрицательного акциза из российского бюджета), закреплении на российском рынке доли белорусской сельхозпродукции и более дешевых кредитах.

— Если мы действительно строим Союзное государство, то это в целом справедливая постановка вопроса. Но без практической реализации положений Союзного договора о единой денежно-кредитной, налоговой, промышленной, аграрной, инфраструктурной, таможенной и прочей политики перейти на такой уровень интеграции невозможно ни в финансовом, ни в юридическом плане.

Также, по словам Бабича, это не получится сделать без создания «институциональных органов управления Союзного государства».


Единая валюта и альтернатива российской нефти


Российский посол призвал не выдергивать тему единой валюты из договора о Союзном государстве:

— И единая валюта, и конституция — это важные, но всего лишь элементы Союзного договора. Смысла вырывать их из общего контекста нет, и даже если это сделать, то мы не получим должного результата.

Комментируя заявления Александра Лукашенко о необходимости сначала перейти на расчеты в нацвалютах, прежде чем говорить о единой валюте, Бабич сказал:

— Все, что можно было перевести на расчеты в рублях, мы перевели. В то же время, коммерческие компании особенно, которые продают биржевую продукцию, самостоятельно определяют свою финансовую политику, из которой следуют и формы платежей между ними…

Тот факт, что у Беларуси и России сегодня 80% расчетов происходит в нацвалютах, Бабич назвал свидетельством высокого уровня финансовой и экономической интеграции, и того, что «единая валюта и эмиссионный центр — это все логичное продолжение союзного строительства на современном этапе».

Посол отметил, что если Минск найдет альтернативных поставщиков нефти, это не будет угрозой для нефтяной отрасли России, потому что поставки в Беларусь — всего 7% от всего объема экспорта нефти.

По его словам, Россия выступает за то, чтобы Беларусь находила для себя более оптимальные экономические решения.

— Чем больше Беларусь закупит более дешевой, чем в России, нефти, тем более конкурентоспособной будет ее экономика. Тем более что и российский бюджет от этого только выигрывает.

О торговых претензиях


Говоря о торговых претензиях Беларуси, Бабич сказал, что по мере развития Союзного государства «предмет спора исчезнет».

— В этом случае не будет рынка России или рынка Беларуси, а будет единый рынок Союзного государства и единая промышленная и торговая политика на рынках третьих стран.

Посол России заявил, что считает белорусские претензии некорректными:

— В спорте есть такой термин — «Привычный вывих». Вот такой «вывих» уже много лет у нас происходит в оценках отдельных руководителей реального вклада России в развитие белорусской экономики, в том числе путем открытия своих рынков для белорусских товаров.

По словам посла, «кому-то очень не хочется признавать совершенно очевидные факты и цифры». Бабич отметил, что из 5,13 млрд долларов экспорта белорусской сельхозпродукции, 4,1 млрд приходится на РФ, то есть 80%.

Он добавил, что «на Китай… приходится всего 74 миллиона долларов поставок сельскохозяйственной продукции из Беларуси, а на ЕС — 216 миллионов долларов».

— Не знаю, существуют ли еще более убедительные аргументы, как в России относятся к Беларуси и к простым белорусским труженикам, которые своим трудом создают очень качественную и полезную продукцию?

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Посол РФ Михаил Бабич в интервью РИА "Новости" призвал Беларусь определиться с форматом интеграции и заявил, что нужно выполнять договоренности, а не обмениваться...
 
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